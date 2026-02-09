América en compras de pánico, buscan un lateral y el uruguayo Thiago Espinosa toma fuerza

Al no concretarse un acuerdo por el lateral Gabriel Fuentes, el América puso manos a la obra para negociar por el lateral uruguayo Thiago Espinosa.

El charrúa milita con el Racing de Montevideo, pero surgido del Peñarol, está en disposición de cambiar de aires, para convertirse en jugador de las Águilas del América.

Thiago Espinosa cerca de ser refuerzo del América Especial.

Aunque las condiciones del traspaso siguen en curso, el cuerpo técnico proyecta a este elemento sudamericano en la competencia interna con Cristian Borja y para una de las plazas vacantes de jugador No Formado en México (NFM); los registros en la Liga MX cierran a la medianoche de este 9 de febrero.

Otro nombre que aparece en el radar del América es Jonathan Gómez , incluso el retorno de Cristian Calderón “el Chicote“ ha cobrado fuerza.

Cristian Calderón pudiera volver al América.

Al momento, el América está a la espera del arribo del centrocampista brasileño Vinicius Moreira de Lima, con el que ya tiene un preacuerdo.

En el mercado del Clausura 2026, el América se ha hecho de los servicios del media punta Raphael Veiga, quien ya debutó el fin de semana en la Liga MX, mientras que Fernando Tapia (portero) y Aaron Mejía (lateral derecho) son las otras contrataciones de las Águilas.

Cabe destacar que la directiva del América ya no tiene la presión en cuanto a fichajes, incluso Emilio Azcárraga, propietario del club y el técnico André Jardine coincidieron este fin de semana en declaraciones para la prensa en que sólo buscarán fichajes de calidad.

“A Lima lo conozco, lo dirigí. El equipo podría no hacer más contracciones”, señaló Jardine tras la victoria sobre Rayados del Monterrey.

Con la llegada de un par de jugadores el América daría por sentado el rejuvenecimiento en el proyecto de André Jardine para darle otra vez herramientas para pelear el título. En cinco torneos dirigidos, fue campeón en tres de ellos, en otro fue subcampeón y en el reciente quedó varado en cuartos de final.