Allan Saint-Maximin pone nuevo apodo a Zendejas

Allan Saint-Maximin salió del América, pero del francés no olvida a los que fueron sus compañeros y, el día en el que Alejandro Zendejas cumplió 28 años y anotó ante Rayados de Monterrey el gol del triunfo, el galo celebró colocándolo en un sitio privilegiado.

Con 16 partidos en el conjunto azulcrema, Allan Saint-Maximin arrancó su etapa con América como una de las grandes ilusiones para André Jardine y compañía, sin embargo, su luz se fue apagando hasta una salida por la puerta de atrás.

A una semana de haberse anunciado que no sería más jugador con las Águilas, y disputar su primer compromiso con Lens -en donde anotó- Allan Saint-Maximin envió un mensaje en redes sociales hacia Alejandro Zendejas, quien cumplió 28 años este sábado 7 de febrero.

Así fueron las palabras del francés hacia el 10 del América:

“Te extraño mi hermano, disfruta tu día mini Messi”.

Alejandro Zendejas es el '10' de América luego de haber vestido el '17'. Captura de pantalla

La respuesta por parte de Zendejas no llegó, tal y como sí sucedió con jugadores que dejaron el Nido hace unos años, como el caso de Bruno Valdez, defensor paraguayo que se mantiene como el zaguero con más goles en la historia del América.

Ya en el terreno de juego, Alejandro Zendejas volvió a una titularidad con los de Coapa tras superar la lesión que lo había alejado de los terrenos de juego en los últimos meses, dejando ver su importancia en el esquema de André Jardine al anotar el gol de la victoria que devuelve a los 16 veces campeones de México a sitios de Liguilla.

Ahora, con la mira puesta en una semana fundamental en el semestre de las Águilas, Zendejas y compañía buscarán ponerse a punto físicamente para cerrar la eliminatoria ante Olimpia de Honduras, misma en la que cuentan con una ventaja de 1-2 tras el partido de ida correspondiente a la Primera Ronda; y el fin de semana, se medirán ante Chivas -que marcha con paso perfecto- en la Jornada 6 del Clausura 2026 de Liga MX.

BFG