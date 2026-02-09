Galería: Así son todas las decoraciones de los F1 para la temporada 2026
Todos los equipos de la Fórmula 1 han presentado sus monoplazas y aquí te dejamos un repaso de todos los modelos, incluyendo el Cadillac de Sergio "Checo" Pérez.
Los 11 equipos que tomarán parte en la parrilla de la Fórmula 1 2026 presentaron sus decoraciones justo a unas horas de iniciar los primeros test oficiales en Bahréin, con Cadillac, McLaren y Aston Martin siendo los últimos en lanzar sus coches al mundo en una temporada que promete grandes emociones.
La mayoría de las escuderías han mantenido sus colores originales de temporadas anteriores, mientras que la gran sorpresa ha sido la decoración de dos caras de Cadillac con Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, algo que rompió los esquemas y parece recordar las imágenes de British American Racing, el equipo que se convirtió en Honda y posteriormente en Brawn y ahora es Mercedes, quienes intentaron arriesgar con decoraciones diferentes en cada uno de sus coches, algo que la F1 prohibió.
Las decoraciones de todos los F1 para el 2026
McLaren
El MCL40 mantiene su icónica identidad en color papaya y negro, con un diseño continuista que refuerza su marca tras el campeonato.
Cadillac F1
Debuta con una audaz filosofía asimétrica, presentando un costado totalmente blanco y otro negro que simbolizan equilibrio y ambición.
Ferrari
Fiel a su legado, la Scuderia utiliza el Rojo Corsa con un color blanco que está en la parte superior.
Red Bull Racing
Cambian los tonos eléctricos por el azul marino mate con detalles en amarillo y rojo, priorizando la visibilidad de sus patrocinadores globales.
Mercedes-AMG
Regresa a las "Flechas de Plata" con un diseño degradado hacia el negro en la parte trasera, destacando la estrella de tres puntas.
Aston Martin
Luce un elegante Verde Carreras Británico con detalles en verde lima, ahora con una mayor presencia de la marca Honda en su cubierta.
Alpine
Combina el azul metálico con el rosa de BWT, utilizando patrones geométricos que representan la tecnología de los Alpes franceses.
Williams
Presenta una mezcla de distintos tonos de azul que se ha visto durante los últimos años.
RB (Visa Cash App)
Mantiene un diseño vibrante en azul eléctrico por Ford y el blanco de la temporada pasada.
Audi
Se estrena con una decoración donde se tienen los clásicos colores que ha tenido la marca en otras competencias como Le Mans.
Haas F1 Team
Utiliza una combinación clásica de blanco, rojo y negro, que ya se ha visto en el pasado.