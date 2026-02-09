Galería: Así son todas las decoraciones de los F1 para la temporada 2026

Los 11 equipos que tomarán parte en la parrilla de la Fórmula 1 2026 presentaron sus decoraciones justo a unas horas de iniciar los primeros test oficiales en Bahréin, con Cadillac, McLaren y Aston Martin siendo los últimos en lanzar sus coches al mundo en una temporada que promete grandes emociones.

La mayoría de las escuderías han mantenido sus colores originales de temporadas anteriores, mientras que la gran sorpresa ha sido la decoración de dos caras de Cadillac con Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, algo que rompió los esquemas y parece recordar las imágenes de British American Racing, el equipo que se convirtió en Honda y posteriormente en Brawn y ahora es Mercedes, quienes intentaron arriesgar con decoraciones diferentes en cada uno de sus coches, algo que la F1 prohibió.

Las decoraciones de todos los F1 para el 2026

McLaren

El MCL40 mantiene su icónica identidad en color papaya y negro, con un diseño continuista que refuerza su marca tras el campeonato.

El McLaren F1 para la temporada 2026 por Lando Norris y Oscar Piastri McLaren

Cadillac F1

Debuta con una audaz filosofía asimétrica, presentando un costado totalmente blanco y otro negro que simbolizan equilibrio y ambición.

Así luce el Cadillac de Checo Pérez Cadillac

Ferrari

Fiel a su legado, la Scuderia utiliza el Rojo Corsa con un color blanco que está en la parte superior.

Otra imagen del SF-26 que manejó Lewis Hamilton en Fiorano Ferrari

Red Bull Racing

Cambian los tonos eléctricos por el azul marino mate con detalles en amarillo y rojo, priorizando la visibilidad de sus patrocinadores globales.

Otra imagen del RB22 en su lanzamiento en Detroit Red Bull

Mercedes-AMG

Regresa a las "Flechas de Plata" con un diseño degradado hacia el negro en la parte trasera, destacando la estrella de tres puntas.

Mercedes presentó el W17 antes de los test privados en Barcelona. Mercedes

Aston Martin

Luce un elegante Verde Carreras Británico con detalles en verde lima, ahora con una mayor presencia de la marca Honda en su cubierta.

Aston Martin presentó al mundo el AMR26 con el que Fernando Alonso buscará regresar a la pelea. Aston Martin

Alpine

Combina el azul metálico con el rosa de BWT, utilizando patrones geométricos que representan la tecnología de los Alpes franceses.

Alpine presentó su monoplaza con el que buscará regresar a los mejores en la F1 para el 2026. Alpine

Williams

Presenta una mezcla de distintos tonos de azul que se ha visto durante los últimos años.

Así luce el Williams que debutará en los test de Bahréin Williams F1

RB (Visa Cash App)

Mantiene un diseño vibrante en azul eléctrico por Ford y el blanco de la temporada pasada.

La decoración del Racing Bulls del 2026. Racing Bulls

Audi

Se estrena con una decoración donde se tienen los clásicos colores que ha tenido la marca en otras competencias como Le Mans.

Audi presentó el diseño final del R26 para la temporada 2026. Audi

Haas F1 Team

Utiliza una combinación clásica de blanco, rojo y negro, que ya se ha visto en el pasado.