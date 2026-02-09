¿Raúl Jiménez vuelve al América? Esto es lo que sabemos

El América y Raúl Jiménez podrían unir de nueva cuenta sus caminos este verano. El delantero mexicano sigue sin renovar con el Fulham y en la Premier League las alarmas ya están encendidas por el futuro inmediato del mexicano, en el que no descarta volver a sus orígenes en Coapa.

El contrato de Jiménez con el Fulham termina el próximo 30 de junio, por lo que está en libertad de escuchar ofertas e irse en calidad de agente libre.

Aunque es el sueño de las Águilas del América para reforzar su delantera después del Mundial 2026, la prioridad de Raúl Jiménez y su entorno es permanecer en Europa por lo menos una temporada más.

Pero el jugador de 34 años no descarta volver con el equipo que lo impulsó al profesionalismo como un plan B, en caso de no concretar una oferta de peso en el Viejo Continente; al momento su valor ronda los 4 millones de dólares.

A la espera de las ofertas que reciba el Lobo de Tepeji, el América entrará a la puja por sus servicios. Incluso perfila a ser uno de los jugadores con mejor sueldo de la Liga MX.

Cabe recordar que Raúl Alonso ha reiterado su deseo de volver a defender el escudo del América en un futuro cercano y en buen nivel, para después pensar en el retiro como azulcrema.

Desde su partida a Europa, en 2014 con el Atlético de Madrid de LaLiga, Raúl Jiménez ha construido su carrera en par de ligas de prestigio. En Portugal con el Benfica y en Inglaterra, que significó su salto de calidad, con el Wolverhampton y desde el 2023 con el Fulham.

Jiménez no estuvo exento de los malos momentos. En noviembre de 2020 sufrió una fractura de cráneo. Aunque lenta su vuelta, logró recuperar protagonismo. Actualmente destaca por su alta efectividad en cobro de tiros penales en la Premier League.