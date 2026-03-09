Amenazan de muerte al 'Gato' Ortiz tras la polémica en el Clásico Tapatío

La pasión desbordada en la Liga MX volvió a cruzar la línea de lo deportivo para convertirse en un tema de seguridad pública. Tras el silbatazo final en el Estadio Jalisco, donde las Chivas del Guadalajara se impusieron 2-1 al Atlas, el protagonista de la noche no fue un jugador, sino el árbitro central. Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz vivió una auténtica pesadilla al regresar a su hotel de concentración, donde fue víctima de amenazas de muerte directas por parte de un sector de la afición rojinegra.

'Gato' Ortiz mostrando una tarjeta amarilla. Mexsport

El ambiente se tensó debido a las decisiones arbitrales durante la Jornada 10 del Clausura 2026. Con el marcador empatado 1-1, el colegiado señaló dos penas máximas consecutivas en contra de los locales. Aunque Armando ‘Hormiga’ González erró el primer disparo, la segunda oportunidad fue capitalizada por Ángel Sepúlveda, dándole el triunfo definitivo al Rebaño Sagrado. Esta situación desató la furia de los seguidores del Atlas, quienes no perdonaron el criterio del silbante en las jugadas clave del encuentro.

OPERATIVO DE SEGURIDAD Y TRASLADO DE EMERGENCIA

La situación alcanzó niveles críticos durante la noche del sábado en Guadalajara. De acuerdo con reportes cercanos a la Liga MX, un individuo identificado como aficionado del Atlas encaró y amenazó gravemente al árbitro dentro del recinto donde descansaba. Ante el riesgo inminente y la vulnerabilidad de su integridad física, el ‘Gato’ Ortiz solicitó de inmediato el apoyo de los cuerpos de seguridad y de la Comisión de Árbitros.

'Gato' Ortiz revisando el monitor del VAR. Mexsport

Para evitar una tragedia, se gestionó un traslado de emergencia a una sede alterna bajo un estricto resguardo policial. El silbante permaneció oculto y custodiado durante las horas posteriores al incidente hasta que se coordinó su salida de la ciudad. Afortunadamente, los informes más recientes confirman que el árbitro ya se encuentra en Toluca, Estado de México, fuera de cualquier peligro inmediato, aunque el impacto psicológico de la agresión marcó un precedente negativo en el actual torneo.

UN HISTORIAL MARCADO POR LA POLÉMICA ARBITRAL

No es la primera vez que el nombre de Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz genera debate nacional, pero sí es la ocasión en la que la violencia escaló a niveles personales. El historial del colegiado incluye momentos de alta tensión, como aquel penal a favor del América en la final del Clausura 2024 contra Cruz Azul, o la polémica decisión que permitió a Tigres eliminar al Necaxa en la liguilla del Clausura 2025.

'Gato' Ortiz señalando un penal a favor de América. Mexsport

A pesar de ser considerado uno de los árbitros con mayor experiencia en el balompié azteca, su estilo y decisiones lo mantienen constantemente en el ojo del huracán. Sin embargo, este nuevo capítulo en el Clásico Tapatío enciende las alarmas sobre la seguridad de los colegiados en México, pues las críticas en redes sociales se transformaron en una persecución física que puso en jaque su vida tras un partido de futbol.