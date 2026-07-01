"El ambiente será increíble", Harry Kane ya saborea el México Vs Inglaterra

Anotando en un par de ocasiones para remontar ante Congo y conseguir su boleto hacia los Octavos de Final, Harry Kane dio sus primeras impresiones para el compromiso del próximo domingo 5 de julio entre México e Inglaterra en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Una vez concluido el compromiso en Atlanta frente a la escuadra africana, Harry Kane dejó de lado los más de 15,000 kilómetros recorridos por la escuadra de los Tres Leones durante el Mundial 2026 y aseguró que en este momento solamente piensa en su recuperación, instante que durará poco tiempo:

Jugar estos partidos difíciles con buenos equipos, con México en su casa… tenemos que estar listos y disfrutar del boleto en este momento. Quiero recuperarme, relajarme y luego el enfoque cambiará rápido para ese partido del domingo”.

Harry Kane e Inglaterra llegarán a enfrentar a México con 15,562 kilómetros recorridos durante el Mundial 2026. Reuters

Por su parte, Harry Kane no dejó de lado lo que será el ambiente en el Estadio Ciudad de México cuando los más de 80,000 aficionados se hagan presentes en las tribunas en busca de alentar al combinado Tricolor y presionar a un conjunto europeo que ya sabe lo que es perder en la capital del país:

Enfrentar a México en México es tan grande como puede ser en una Copa del Mundo. El ambiente será increíble. Será difícil por muchas razones, pero esto es lo que debes pasar si quieres ser campeón del mundo”.

El partido entre México e Inglaterra está pactado para llevarse a cabo el domingo 5 de julio en punto de las 18:00 horas, momento en el que la Ciudad de México podría estar pasando por lluvia y -de haber tormenta eléctrica- retrasar el inicio del cotejo, tal como sucedió en los 16avos de Final entre el combinado orquestado por Javier Aguirre ante Ecuador.

* Este partido también representará el adiós de la Ciudad de México como sede del Mundial 2026 tras recibir 5 partidos de la justa veraniega.

El domingo 5 de julio, México jugará su cuarto partido en la cancha del Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026. Mexsport

BFG