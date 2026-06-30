México vs Ecuador: Tormenta eléctrica retrasa el partido, ¿A qué hora se juega?

Un pletórico Estadio Ciudad de México se prepara para recibir el partido de Dieciseisavos de Final entre México y Ecuador, sin embargo, una mala noticia ha rondado este encuentro, ya que debido al mal clima, el calentamiento se ha retrasado.

Desde que se sabían las fechas en que se iba a disputar la Copa del Mundo, ya se tenía miedo de que el clima jugará en contra y en el partido más importante de la Selección Mexicana, ya sucedió.

La afición de México se trata de cubrir de la lluvia en el Estadio Ciudad de México Eduardo Jiménez

El partido entre México y Ecuador se jugará a las 20 horas

Las cosas no están saliendo bien en la capital del país. Desde que inició este día, se veía que el clima iba a ser un factor importante en el partido entre México y Ecuador.

Hasta el momento, el clima no ha ayudado para que se juegue este partido a la hora acordada, la cual estaba estipulada a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Acorde a la información de Excélsior, en este momento, personal de FIFA está verificando el tema de los rayos y confirmó que el encuentro iniciará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

La afición, que planeaba abarrotar el Estadio Ciudad de México, ha tenido que irse a los túneles y desalojar sus asientos. Veremos si la gente abandona el recinto para cuidarse de la lluvia.

Clima y tormenta eléctrica retrasan el calentamiento de México

A minutos de que la Selección Mexicana saliera al campo para realizar los movimientos de calentamiento, la FIFA informó que debido a la lluvia y a la tormenta eléctrica, esto se retrasaría.

Ante ello, todo personal que estuviera dentro del campo y personal autorizado debía de desalojar, por lo que los túneles del Estadio Ciudad de México se llenaron.

En estos momentos, personal de la Selección Mexicana ya salió a la cancha para poner todo para que los jugadores realicen el calentamiento, el cual no durará mucho.