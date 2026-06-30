México vs Ecuador: Tormenta eléctrica retrasa el partido, ¿A qué hora se juega?
El clima en la capital del país se está convirtiendo en un verdadero problema. Debido a las condiciones, el partido iniciará más tarde
Un pletórico Estadio Ciudad de México se prepara para recibir el partido de Dieciseisavos de Final entre México y Ecuador, sin embargo, una mala noticia ha rondado este encuentro, ya que debido al mal clima, el calentamiento se ha retrasado.
Desde que se sabían las fechas en que se iba a disputar la Copa del Mundo, ya se tenía miedo de que el clima jugará en contra y en el partido más importante de la Selección Mexicana, ya sucedió.
El partido entre México y Ecuador se jugará a las 20 horas
Las cosas no están saliendo bien en la capital del país. Desde que inició este día, se veía que el clima iba a ser un factor importante en el partido entre México y Ecuador.
Hasta el momento, el clima no ha ayudado para que se juegue este partido a la hora acordada, la cual estaba estipulada a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.
Acorde a la información de Excélsior, en este momento, personal de FIFA está verificando el tema de los rayos y confirmó que el encuentro iniciará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.
La afición, que planeaba abarrotar el Estadio Ciudad de México, ha tenido que irse a los túneles y desalojar sus asientos. Veremos si la gente abandona el recinto para cuidarse de la lluvia.
Clima y tormenta eléctrica retrasan el calentamiento de México
A minutos de que la Selección Mexicana saliera al campo para realizar los movimientos de calentamiento, la FIFA informó que debido a la lluvia y a la tormenta eléctrica, esto se retrasaría.
Ante ello, todo personal que estuviera dentro del campo y personal autorizado debía de desalojar, por lo que los túneles del Estadio Ciudad de México se llenaron.
En estos momentos, personal de la Selección Mexicana ya salió a la cancha para poner todo para que los jugadores realicen el calentamiento, el cual no durará mucho.