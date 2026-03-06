Amber Glenn tampoco visitará a Donald Trump

Amber Glenn, medallista de oro por equipos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, decidió no seguir con la tradición de visitar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Recientemente, la selección femenil de hockey sobre hielo de Estados Unidos, declinó asistir al discurso del Estado de la Unión de Trump.

Amber Glenn consiguió la medalla de oro por equipos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 AFP

“Tampoco lo haré, así que no las culpo en absoluto. Es nuestro derecho poder elegir qué apoyamos y qué no, y creo que es una decisión que cada individuo tiene derecho a tomar”, indicó Amber Glenn a Us Weekly, durante un evento organizado por la organización GLAAD, defensora de los derechos LGBTQ+.

La patinadora artística se identifica como pansexual y bisexual, y ha criticado abiertamente a Donald Trump.

Amber Glenn ha sido una de las voces que ha criticado la administración de Donald Trump AFP

El mes pasado, el mandatario estadunidense lanzó un polémico mensaje, luego de invitar al equipo varonil de hockey sobre hielo, quienes ganaron la medalla de oro, diciendo que “ahora tendría” que invitar al equipo femenil.

En los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, Amber Glenn no dudó en expresar que la administración de Donald Trump ha significado un momento difícil para la comunidad en general.

“Sé que mucha gente dice que solo eres un atleta, que te centres en tu trabajo y que te calles en política, pero la política nos afecta a todos”, indicó la patinadora de 26 años, vigente campeona y tres veces medalla de oro en el patinaje artístico.