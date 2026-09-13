Amargo debut de Rebeca Bernal; Manchester United cae por goleada ante Chelsea

El Manchester United Femenil sufrió una dura derrota este domingo al caer 0-5 ante el Chelsea en la Jornada 2 de la Women’s Super League, en el Leigh Sports Village.

Los Blues dominaron de principio a fin con goles de Sjoeke Nüsken, Keira Walsh, Lauren James, Ellie Carpenter y Lucy Bronze, dejando a las Red Devils sin respuesta en su segundo partido de la temporada bajo el mando de Eva Olid.

La buena noticia del día llegó desde el banquillo. Rebeca Bernal, la primera futbolista mexicana en la historia de la WSL, hizo su debut oficial con el Manchester United. Entró al minuto 62 en sustitución de Ella Toone y se mantuvo en el campo hasta el final del encuentro.

Así fue el debut de Rebeca Bernal con el Manchester United Captura de Pantalla

La capitana del Tri asumió un rol defensivo en un contexto complicado, intentando aportar orden y contención ante el embate constante de las londinenses.

En sus primeros minutos con la camiseta roja, Bernal mostró la intensidad que la caracteriza. Participó activamente en las acciones defensivas y, a pesar del resultado adverso, no se escondió.

Al minuto 84 recibió su primera tarjeta amarilla en el futbol inglés por una falta, un registro que marca el inicio de su etapa europea.

¿Cuál es el siguiente partido del United y Rebeca Bernal?

Con este resultado, el Manchester United quedó en el último lugar de la tabla de la Women’s Super League. Tras dos partidos disputados, el equipo suma cero puntos, con una diferencia de goles de -6 (1 a favor y 7 en contra).

La derrota ante el Chelsea, sumada a la caída inicial ante el London City Lionesses, deja a las Red Devils en una situación delicada al inicio de la campaña.

El siguiente compromiso del Manchester United Femenil será el sábado 19 de septiembre ante el Arsenal, en condición de visitante. Será una nueva oportunidad para Rebeca Bernal, quien buscará consolidarse en el esquema de Eva Olid y aportar su experiencia para ayudar al equipo a sumar sus primeros puntos de la temporada.