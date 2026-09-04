Rebeca Bernal: de México a Manchester United para hacer historia

Rebeca Bernal está por comenzar uno de los capítulos más importantes de su vida. El Manchester United femenino anunció su fichaje del pasado 2 de septiembre con un contrato que la vincula con el club hasta junio de 2029.

La mexicana fue convocada para el encuentro de este viernes 4 de septiembre ante London City Lionesses, correspondiente a la primera jornada de la Women´s Super League.

¿Quién es Rebeca Bernal?



Rebeca Bernal nació en Tamaulipas y, con 19 años, comenzó su carrera profesional en 2016, cuando la Federación Mexicana de Futbol decidió crear la Liga MX Femenil; en 2017 emprendió su camino junto a las Rayadas de Monterrey.

Con el conjunto regiomontano disputó más de 220 partidos y conquistó cuatro títulos de la Liga MX Femenil: Apertura 2019, 2021, 2024 y Clausura 2024.

A pesar de desempeñarse como defensa central, Brenal también puede jugar como mediocampista de contención; gracias a su versatilidad, acompañada de su liderazgo, la llevó a convertirse en una de las referentes de la Selección Mexicana, donde actualmente ejerce como capitana.

El salto internacional

A inicios de 2025, Bernal dio su primer salto internacional a Estados Unidos junto al equipo Washington Spirit.

Durante su paso por el Washington Spirit en febrero de 2025, la jugadora disputó 41 de 47 partidos de liga, contribuyó a los subcampeonatos de la NWSL y de la Concacaf W Champions Cup, y ha jugado 20 partidos en la presente temporada.

Ahora, con su traspaso al Manchester, no es solo un logro individual, sino que representa a todas como la mexicana que logró llegar a Europa y que jugará la WSL.

¿Qué espera el Manchester United de ella?

El Manchester United destacó la experiencia y las cualidades de Bernal como parte de los motivos para incorporarla a su plantilla.

Matt Johnson, director del futbol femenil del club, resaltó su calidad, liderazgo y su mentalidad ganadora, siendo las características que espera que la mexicana aporte a su equipo.

Por su parte, Rebeca aseguró que llega con la intención de poner su experiencia y pasión al servicio del conjunto inglés mientras busca cumplir los objetivos del club.

Una mexicana más en Europa

La llegada de Bernal se suma a una lista de futbolistas mexicanas que han construido parte de su trayectoria en Europa.

Maribel Domínguez fue una de las primeras en abrir este camino al incorporarse al FC Barcelona Femenil en 2005. Posteriormente, Charlyn Corral destacó con el Levante UD y conquistó el Trofeo Pichichi como máxima goleadora de la liga española durante la temporada 2017-18.

De igual manera, figuras como Kenti Robles, quien pasó por clubes como Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid, Patricia Pérez y Pamela Tajonar, son mexicanas que conquistaron el sueño europeo.

El reto que viene

Con su incorporación oficial, el siguiente objetivo de la mexicana de 29 años será adaptarse al futbol inglés.

Este viernes, Manchester United comenzó su temporada 2026-27 de la Women's Super League frente a London City Lionesses. Bernal fue incluida en la convocatoria, pero inició desde la banca y está en espera de sus primeros minutos con las Red Devils, por lo que su debut puede llegar durante el partido.