Rebeca Bernal supera exámenes con el Manchester United y es la primera mexicana en la liga inglesa

Rebeca Bernal completó con éxito los exámenes médicos de rigor con el Manchester United femenil, quedando a un solo paso de oficializar su histórico traspaso al futbol de Inglaterra. De acuerdo con los reportes de la prensa británica este miércoles 2 de septiembre de 2026, la defensora central de 29 años se convertirá formalmente en la primera jugadora nacida en México en militar en la Women's Super League (WSL), la liga de máxima categoría en Europa.

La capitana de la Selección Mexicana llega al conjunto de las Diablas Rojas, dirigido por la estratega Eva Olid, con la firme misión de apuntalar la zona baja del esquema táctico gracias a su probada solvencia defensiva y liderazgo dentro del vestidor.

Bernal cierra así una destacada etapa en la NWSL de Estados Unidos con el Washington Spirit, escuadra a la que llegó en febrero de 2025 y con la cual sumó 41 partidos oficiales, además de levantar el trofeo de la NWSL Challenge Cup.

Un debut de récord histórico frente a Alexia Putellas

El calendario del futbol inglés le depara un escenario inmejorable a la zaguera tricolor. El Manchester United inaugurará la temporada 2026-2027 de la WSL este viernes 4 de septiembre visitando al London City Lionesses. Si el club inglés logra registrar el papeleo de su transferencia internacional a contrarreloj ante las autoridades de la FA antes del cierre, Bernal podría tener sus primeros minutos en la cancha.

El enfrentamiento ha generado una enorme expectación en Inglaterra, al grado de agotar las 5 mil 400 entradas disponibles en el CopperJax Community Stadium de Bromley:

Récord local: El boletaje agotado marca un hito histórico de asistencia para el club de Londres.

El boletaje agotado marca un hito histórico de asistencia para el club de Londres. El gran atractivo: El compromiso marcará el debut de las flamantes incorporaciones del London City, escuadra que estrena como capitana a la doble ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, y a la zaguera española Mapi León, procedentes del FC Barcelona.

Con 65 partidos internacionales portando la playera nacional y una medalla de oro panamericana en su palmarés, Rebeca Bernal está lista para asumir el mayor reto de su carrera profesional en la élite absoluta del balompié mundial.