Javier Aguirre fue buscado por Ecuador tras la Copa del Mundo

A falta de un anuncio oficial, Javier Aguirre apunta a convertirse en el nuevo entrenador del Valencia, sin embargo, la carrera del ‘Vasco’ pudo tomar un rumbo diferente ya que fue buscado por dos selecciones tras dirigir a México en la Copa del Mundo.

De acuerdo a información revelada por Radio Marca Valencia, el próximo entrenador del equipo español recibió ofertas por parte de los combinados de Ecuador y Corea del Sur, quienes buscaban un estratega para su próximo ciclo mundiales.

Aguirre habría dejado buenas sensaciones en ambas selecciones que justamente fueron rivales del Tri en el Mundial y es por esa razón que buscan firmar a Aguirre. Pese a esto, el ‘Vasco’ decidió no tomar las ofertas y ahora está a una firma de volver a LaLiga.

Javier Aguirre es el entrenador con más partidos dirigidos de México en Mundiales. Reuters

La misma fuente revela que Javier Aguirre también fue tentado por los ‘petrodólares’ de un club de los Emiratos Arabes, pero al igual que con Ecuador y Corea del Sur, la respuesta fue negativa.

Se espera que Aguirre sea presentado este mismo jueves como nuevo entrenador de Valencia.

La complicada tarea de Javier Aguirre en Valencia

Actualmente Valencia vive uno de los peores arranques en la historia del club y esto tiene al equipo en puestos de descenso (19) con tan solo 4 puntos sumados tras las primeras 7 jornadas del campeonato.

Aguirre, acostumbrado a pelear por la permanencia, tendrá la importante tarea de emular lo hecho con Osasuna, Zaragoza o Mallorca y evitar que un histórico de España pierda la categoría.