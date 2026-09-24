La Selección Mexicana ya está en Baltimore; dos bajas han golpeado la convocatoria de Rafa Márquez

La Selección Mexicana arribó a Baltimore, Maryland, donde sostendrá su primer juego de preparación de la Fecha FIFA, contra Colombia; dos bajas han golpeado hasta el momento la convocatoria del técnico Rafael Márquez.

El Tricolor llegó por la noche de este jueves a suelo estadounidense, para el desafío que marcará el debut de Rafael Márquez como seleccionador, luego de su papel como auxiliar técnico de Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026.

Israel Reyes e Isaías Violante, jugadores del América convocados por la Selección Mexicana; el también americanista Dagoberto Espinoza se unirá hasta New Jersey. Selección Mexicana

La gira por Estados Unidos comienza con un par de heridas, las bajas por lesión de Alan Cervantes (contención del América) y de César Montes (defensa del Lokomotiv de Rusia). De igual manera, el cuerpo técnico tiene bajo la lupa las molestias físicas de otro par de elementos: Santiago Gimenez y Jéremy Márquez.

El recibimiento para los seleccionados mexicanos fue discreto en su hotel de concentración, en Baltimore. Un puñado de fanáticos que le sacaron sonrisas a los jugadores por comentarios llenos de picardía, para hacerlos sentir cómodos en una sede poco futbolera.

Jesús Gallardo incluso interactuó bromista con un aficionado, mientras que elementos como Gilberto Mora, Roberto Alvarado, Armando González y Álvaro Fidalgo fueron los más solicitados, lo mismo que el auxiliar técnico Andrés Guardado.

Este viernes el equipo dirigido por Rafa Márquez tendrá reconocimiento de cancha, en el M&T Bank Stadium, casa de los Cuervos de Baltimore, además de la conferencia y zona mixta de rigor con los medios de comunicación.

Santiago Gimenez presentó dolencias leves en el arranque de concentración en el CAR; el delantero del Porto se mantiene bajo las órdenes de Rafa Márquez. Selección Mexicana

México y Colombia chocarán este 26 de septiembre. Después el representativo azteca viajará a New Jersey, para medirse con la Selección de Perú, el día 29.

El 3 de octubre la gira continuará con el juego ante Estados Unidos, en Glendale, Arizona, mientras que el día 6 la participación Tricolor cierra contra Chile, en Los Ángeles, california.