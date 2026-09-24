Chucky Lozano apunta al primer once de Rafa Márquez con México

Hirving Lozano levantó la mano para iniciar la etapa de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana. El técnico colocó al Chucky en el ataque durante una práctica abierta a los medios, en la que ensayó una posible alineación para enfrentar a Colombia este sábado en Baltimore.

Lozano formó parte de un tridente ofensivo con Roberto Alvarado y Armando González. Su presencia fue la principal novedad del ensayo y lo perfila para regresar al once del Tri después de un periodo de ausencia. La prueba, sin embargo, todavía no confirma que los tres delanteros vayan a comenzar el partido.

Márquez también mostró buena parte de la estructura que podría utilizar en su debut. Raúl “Tala” Rangel apareció en la portería, protegido por una defensa integrada por Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Israel Reyes y Denzell García.

En el mediocampo, Erik Lira ocupó la posición de contención y estuvo acompañado por Luis Chávez y Gilberto Mora. Esa línea presenta una de las decisiones pendientes para el entrenador: Álvaro Fidalgo también pelea por un sitio entre los titulares y podría entrar en lugar de Chávez.

La alineación ensayada dejó a Rangel; Gallardo, Johan Vásquez, Israel Reyes y Denzell García; Lira, Chávez y Mora; Alvarado, Armando González y Lozano. Fue una prueba durante el entrenamiento, por lo que Márquez aún tiene margen para ajustar nombres y posiciones antes del encuentro.

Santiago Giménez y Jeremy Márquez viajaron con el Tri

Santiago Giménez y Jeremy Márquez también viajaron con la Selección Mexicana rumbo a Estados Unidos, aunque ambos presentaron molestias físicas durante la concentración. El delantero realizó trabajo diferenciado por una molestia en el aductor derecho; Jeremy no pudo completar una sesión debido a una contractura en la espalda baja.

La evolución de ambos futbolistas será otro punto por seguir antes del duelo con Colombia. Por ahora, la práctica ofreció la primera pista sobre el equipo que prepara Rafael Márquez, con Hirving Lozano como candidato a ocupar un puesto en el ataque desde el arranque.