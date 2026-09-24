¡Paliza en Lambeau Field! Falcons remontan y aplastan a los Packers

Los Falcons convirtieron una visita complicada a Lambeau Field en una paliza. Atlanta remontó una desventaja temprana y derrotó 35-14 a los Packers, que comenzaron con fuerza ante su público, pero perdieron el control del partido desde el primer cuarto.

Green Bay encontró la primera oportunidad gracias a su defensiva. Xavier McKinney interceptó un pase de Michael Penix Jr. y, en la siguiente serie ofensiva, Jordan Love conectó un envío de 40 yardas con Matthew Golden. El quarterback terminó esa posesión con un pase de anotación a Christian Watson para poner el 7-0.

La respuesta de Atlanta llegó antes de que terminara el primer periodo. Bijan Robinson entró a la zona de anotación y empató el encuentro. A partir de ahí, los Falcons marcaron el ritmo y dejaron a los Packers sin puntos durante el resto de la primera mitad.

Nick Folk puso al frente a los visitantes con un gol de campo de 44 yardas. Después, Penix Jr. encontró a Austin Hooper con un pase de cinco yardas para ampliar la ventaja a 17-7 antes del descanso.

Bijan Robinson terminó con la reacción de Green Bay

Los Packers necesitaban responder al regresar del vestidor, pero su ofensiva siguió sin encontrar continuidad. Atlanta aprovechó para alejarse con otra anotación terrestre de Robinson, quien volvió a castigar a la defensiva local.

En el último cuarto, Folk agregó un gol de campo de 31 yardas. Love acercó a Green Bay con un pase de anotación de 15 yardas a Golden, aunque el intento de reacción duró poco: Robinson consiguió su tercer touchdown del partido y los Falcons añadieron una conversión de dos puntos para cerrar el 35-14.

Atlanta superó así una intercepción en su primera serie y salió de Lambeau Field con una victoria contundente. Green Bay, que había tomado la iniciativa con el balón recuperado por McKinney, terminó por ceder 35 puntos sin respuesta entre el primer y el último cuarto.