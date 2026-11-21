Haber conseguido su segunda victoria en LaLiga como Director Técnico del Valencia al derrotar 0-1 al Rayo Vallecano parece que mejoró el ambiente en el equipo del estratega mexicano, Javier Aguirre, quien utilizó una metáfora para referirse al momento que vive el equipo.

“Yo soy un perro viejo, como dicen en este país. Estoy más allá, tengo el culo pelado, como dicen en este país”, declaró en conferencia de prensa, respondiendo a la pregunta de su disminuye la presión en el equipo el haber obtenido una victoria.

Ganar la la mínima diferencia permitió al Valencia alcanzar 12 puntos y salir de la zona de descenso al colocarse momentáneamente en la posición 17 de la clasificación.

“Pero ellos (los jugadores) sí necesitaban sacar la cabeza un poquito, son jóvenes que a veces se agobian, que tienen sus compromisos sociales, que están permanentemente bajo la lupa, que entrenan y luchan y no hay premio por los partidos los domingos”, dijo.

En seis partidos dirigidos, desde que dejó su cargo en la Selección Mexicana para dirigir al Valencia, Aguirre suma dos empates, dos derrotas y dos victorias.