Álvaro Fidalgo reacciona al video del pequeño aficionado que 'predijo' su gol

Álvaro Fidalgo anotó su nombre en la historia de la Selección Mexicana como el tercer naturalizado en convertir un gol con el Tri durante una Copa del Mundo y, luego de un video viral en el que un niño le mandaba todas las bendiciones, el mediocampista reaccionó y aseguró que su apoyo no pasará desapercibido.

Álvaro Fidalgo ingresó en los últimos minutos del partido ante Chequia y con un derechazo de parte interna, colgó el balón en el ángulo y gritó su primer tanto mundialista vistiendo la playera de México.

Horas después de la histórica victoria del Tri, se comenzó a compartir un video de un niño enviándole todas las bencidiones y exigiéndole a Fidalgo anotar con la playera del combinado nacional y, cuando el tiempo se agotaba, el número 8 de la Selección apareció por sorpresa y cumplió su deseo.

Con el boleto asegurado a los 16avos de Final y gozando de un ambiente poco visto en los últimos años dentro de Selección Mexicana, Álvaro Fidalgo reaccionó ante el video y aseguró que tendrá un detalle con el pequeño aficionado:

Creo que es la mamá del nene, veremos qué es lo que podemos hacer. Ya sea que lo podamos traer un día y esté con nosotros o conmigo, estaré encantado. Mandarle una camiseta, lo que él quiera. Y que me desee esto todos los partidos porque me dio mucha suerte”.

El siguiente partido de la Selección Mexicana será correspondiente a los 16avos de Final, mismo que se jugará el martes 30 de junio desde la cancha del Estadio Ciudad de México, recinto que en sus 9 antecedentes no ha visto caer al Tri en una Copa del Mundo, racha que intentará extender ante la nación que resulte su rival en una etapa a matar o morir en donde 85,000 almas apoyarán desde la tribuna a los de Javier Aguirre.

BFG