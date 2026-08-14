“Sí Señor”: El emotivo regalo de Raúl Jiménez a la afición de los Wolves

Raúl Jiménez sigue demostrando que es un ídolo en el Wolverhampton tras su regreso al club que lo consolidó como un gran delantero en el fútbol europeo. En esta ocasión, Jiménez junto con su familia presentaron la nueva bufanda con la frase “SI SEÑOR”, lema que la afición de los Wolves cantaba a Jiménez en el Molineux durante su pasó por el club en 2018-2023.

Les estamos realmente agradecidos por todo el cariño que nos han demostrado durante el último par de años, desde que llegué aquí a los Wolves por primera vez”, dijo Jiménez.

El diseño de la bufanda es de color negro e incluye detalles en verde, blanco y rojo en honor a la bandera de México, además de lucir las iniciales ‘RJ9’.

El regreso del 'Lobo Mexicano' Raúl Jiménez

Con el retorno de Raúl, la afición en la South Bank soñaba con ver de nuevo al máximo goleador histórico del equipo en Premier League (con 40 anotaciones). Su presencia en Molineux genera un impacto inmediato en el ánimo de la grada, ya que se espera que ganen la Championship para volver a la Primera División de Inglaterra.

Por su parte, Daniela Basso, esposa del futbolista, dedicó unas palabras de agradecimiento a la afición, recordando el apoyo recibido tras la grave fractura de cráneo que sufrió el delantero en 2020.

Incluso cuando Raúl estaba lesionado, sentí todo su amor y su apoyo, todos los mensajes que me enviaron; no solo como jugador, sino como familia. Estamos realmente agradecidos de estar aquí. Ustedes son una parte importante de la razón por la que regresamos”, expresó Basso.

Raúl Jiménez reafirma así su estatus como un ejemplo de perseverancia, determinación y disciplina dentro y fuera de las canchas.