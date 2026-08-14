Jürgen Damm aconsejó a Gil Morita ir al Manchester United

Jürgen Damm recordó su etapa en la que entrenó con el Manchester United, conviviendo con grandes figuras y recibiendo los consejos de Sir Alex Ferguson, además de vivir con Javier “Chicharito” Hernández, por lo que el exjugador aconsejó a Gil Morita de fichar con el cuadro inglés.

“Me tocó estar tres meses en el Manchester United de prueba. Al tener cuatro nacionalidades, dos europeas, tengo el pasaporte comunitario para no ocupar una plaza extracomunitaria, así que me ven en un torneo de futbol, les llama la atención mi zancada, mi velocidad, mi desequilibrio, me invitan tres meses.

Jürgen Damm consideró que el Manchester United sería muy bueno para Gilberto Mora Mexsport

Estuve con ‘Chicharito’ en su casa, con su familia, con (Wayne) Rooney, Scholes, (Ryan) Giggs y todo, es una gran institución para que Gilberto Mora pueda ir y desarrollarse, y ser un jugador fundamental en el Manchester United”, señaló Jürgen Damm durante el partido entre Portland y Xolos de Tijuana que se transmitió por Imagen TV.

El exjugador de Tigres recordó que vivió cosas “muy bonitas y creo que sería muy bueno para él también”. Asimismo, consideró que tuvo la bendición de hablar con Sir Alex Ferguson y poder compartir cancha con grandes figuras del equipo.

Jürgen Damm ve que Gilberto Mora puede ser un jugador fundamental en el Manchester United Mexsport

En la victoria de Timbers de 3-1 sobre Tijuana, Gilberto Mora no tuvo acción.

“CASI PIERDO EL OJO”: JÜRGEN DAMM

Durante las celebraciones de Año Nuevo en 2018, Jürgen Damm sufrió quemaduras de primer grado en el lado derecho del rostro debido a la explosión accidente de un cohete. El exjugador recordó que estuvo a punto de perder el ojo.

“Fue traumática… Casi pierdo el ojo, me explota muy cerca del ojo. Me tuvieron que meter a quirófano para limpiarme, reconstruir la parte, peor quedé muy bien gracias a Dios. Fue una experiencia difícil, pero que gracias a Dios se superó de buena forma”, señaló.