¡Lo gritó con el alma! Así fue el gol de Fidalgo con México en el Mundial 2026

Para cerrar una noche dorada en la historia de la Selección Mexicana, Álvaro Fidalgo apareció ante la red rival, se convirtió en el tercer naturalizado en anotar en un Mundial vistiendo la playera del Tri y cerró el marcador ante Chequia (3-0), dejando una Fase de Grupos intachable para los dirigidos por Javier Aguirre.

Con 6 goles anotados, 3 victorias y un liderato en el Grupo A que pone a México a esperar por su rival para los 16avos de Final, México logró algo nunca antes hecho para colocarse con 9 puntos y hacer soñar a más de 120 millones de mexicanos… uno de ellos, Álvaro Fidalgo.

Ingresando de cambio en el minuto 72 por Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo entró en un compromiso aparentemente resuelto sobre la cancha del Estadio Ciudad de México, por lo que la libertad en la mitad de la cancha le permitió pisar campo rival.

Al borde del silbatazo final, Guillermo Ochoa sirvió para Jorge Sánchez, quien concedió el esférico para Roberto Alvarado, mismo que vio en mejor posición a Álvaro Fidalgo, mismo que de primera intención pegó de parte interna con la pierna derecha para colgar el balón en el ángulo y –al borde de las lágrimas- gritar su primer gol en una Copa del Mundo defendiendo la playera del país que decidió lucir por el resto de su carrera profesional.

¿Quiénes son los naturalizados que anotaron en un Mundial con México?

El gol de Álvaro Fidalgo representó unirse a Sinha y Julián Quiñones como los anotadores de –hasta el momento- los 4 jugadores naturalizados mexicanos en estremecer la red rival vistiendo la playera Tricolor.

Estos son todos los goles por parte de los naturalizados con el Tri:

1. Sinha / México Vs Irán, Mundial 2006, 11 de junio, Frankenstadion Stadion – minuto 79.

2. Julián Quiñones / México Vs Sudáfrica, Mundial 2026, 11 de junio, Estadio CDMX – minuto 9.

3. Julián Quiñones / México Vs Chequia, Mundial 2026 – 24 de junio, Estadio CDMX – minuto 61.

4. Álvaro Fidalgo / México Vs Chequia, Mundial 2026 – 24 de junio, Estadio CDMX – minuto 90+4.

Álvaro Fidalgo se convirtió en el tercer naturalizado en anotar con México en un Mundial, tras Sinha y Julián Quiñones. Reuters

BFG