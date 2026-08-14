Joel Huiqui bajo la lupa: El duro golpe en Leagues Cup y el panorama incierto del Cruz Azul.

El primer trofeo se escapó de la forma más dolorosa: la Máquina solo necesitaba un empate contra el Chicago Fire, pero un gol en el último minuto dejó a los celestes fuera de los cuartos de final de la Leagues Cup.

Este tropiezo pone el foco directo en el banquillo y en el momento que atraviesa el equipo bajo el mando de Joel Huiqui.

Joel Huiqui en Leagues Cup. Cruz Azul.

El reto más duro para Joel Huiqui.

Hay que recordar que Huiqui se ganó la confianza de la directiva y fue confirmado como entrenador oficial del primer equipo tras coronarse campeón de la Liga MX el torneo pasado en su etapa como interino. Sin embargo, hoy enfrenta su prueba más complicada.

Al término del partido contra el Chicago Fire, el timonel celeste dio la cara en conferencia de prensa y fue autocrítico:

“Fue un duro golpe para el equipo, toca reconocerlo y hacerse cargo de lo que le corresponde a cada uno”.

Además, Huiqui dejó claro que el equipo tiene que corregir fallas importantes de inmediato si quieren levantarse y competir por los trofeos que aún les quedan por disputar:

“Aprender mucho, manejar bien los partidos, saber que el equipo requiere mucho mejor manejo en la defensiva, hay cosas que vamos a trabajar, analizar y mejorar. El rival te propone otras cosas en el juego, ahí tenemos que ir mejorando”.

Erik Lira tras la eliminación en Leagues Cup. Cruz Azul.

Los problemas extra cancha: la inminente salida de Erik Lira.

La situación para el técnico y la directiva se complica aún más con la posible salida de su capitán y líder, Erik Lira, rumbo al futbol europeo.

Las negociaciones con el Mónaco de Francia se retomaron, por lo que las semanas del mediocampista en el club parecen estar contadas. Esto obliga al Cruz Azul a pensar en un reemplazo urgente, aunque la buena noticia es que la solución podría estar en casa con Amaury García, quien ya demostró que sabe cumplir con esa responsabilidad tras suplir a Lira al cierre de la temporada pasada.

Luka Romero disputando un balón. Cruz Azul.

A cambiar el chip: la Liga MX no espera

Con este panorama lleno de dudas y señalamientos, el Cruz Azul tiene que concentrarse de inmediato en el torneo local.

En la Liga MX, los cementeros marchan en la sexta posición con dos triunfos y una derrota tras tres jornadas. El problema es que el calendario no da tiempo para relajarse: en la jornada 4 visitarán a los Xolos de Tijuana, que marchan en el segundo lugar de la tabla.

Una nueva derrota aumentaría de forma importante la presión sobre Joel Huiqui y todo el plantel.