Cruz Azul tendrá tres bajas importantes para enfrentar a Tijuana en el regreso de la Liga MX

Este fin de semana regresará la actividad de la Liga MX después del parón de dos semanas provocado por la primera fase de la Leagues Cup. El torneo binacional ya definió a sus cuatro equipos mexicanos clasificados, mientras que Cruz Azul quedó eliminado en la última jornada.

La Máquina necesitaba sumar al menos un punto frente a Chicago Fire para mantener sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, un gol del equipo estadounidense en la parte final del encuentro terminó con las aspiraciones del conjunto dirigido por Joel Huiqui.

Ahora, Cruz Azul tendrá que cambiar el enfoque y regresar a la Liga MX. Su siguiente compromiso será ante Tijuana el próximo domingo, aunque lo hará con tres bajas.

Gonzalo Piovi salió de cambio en el partido contra Chicago Fire por lesiónn. Jorge Martinez/Mexsport

Cruz Azul tendrá tres bajas contra Tijuana

De acuerdo con información del periodista Adrián Esparza Oteo, Cruz Azul viajará a Tijuana sin Rodolfo Rotondi, Gonzalo Piovi y Wiler Ditta, quienes no estarán disponibles para el partido contra Xolos.

Rotondi no tuvo participación durante la Leagues Cup, aunque permaneció concentrado con el equipo desde la segunda jornada. Joel Huiqui explicó que el futbolista argentino tenía una molestia en el cuádriceps y que evaluarían su disponibilidad para el cierre de la primera fase.

Finalmente, Rotondi no formará parte de la convocatoria para viajar a la frontera y continuar con la recuperación de la molestia muscular.

La situación de Gonzalo Piovi es diferente. El defensa argentino tuvo que abandonar el partido contra Chicago Fire durante el primer tiempo debido a una molestia. El jugador presenta una lesión muscular en el isquiotibial derecho, por lo que tampoco estará disponible ante Tijuana.

Wiler Ditta sí pudo completar el encuentro frente al equipo de la MLS, pero terminó con una contusión en la rodilla. Debido a esta molestia, el colombiano tampoco realizará el viaje para el compromiso del domingo.

Las tres ausencias representan bajas importantes para Cruz Azul en el regreso de la actividad de Liga MX.

Wiler Ditta no viajará a Tijuana. Jesus Cisneros/Mexsport

¿Cómo llega Cruz Azul a la Liga MX?

La Máquina regresará al torneo local ubicada en el sexto lugar de la clasificación general. Antes del parón, Cruz Azul había conseguido dos victorias en el Apertura 2026 frente a Atlético de San Luis y Puebla.

Además, el equipo había derrotado a Toluca en el Campeón de Campeones. Sin embargo, su último partido antes de la pausa terminó con una derrota frente a Atlante.

Los Potros se impusieron 3-2 en el Estadio Banorte, resultado que Cruz Azul dejó atrás para comenzar su participación en la Leagues Cup.

Tijuana llega como sublíder del Apertura 2026

El siguiente rival de Cruz Azul será Tijuana, un equipo que tuvo un desempeño distinto en los dos torneos.

Los Xolos perdieron sus tres partidos de la Leagues Cup, pero su inicio en el Apertura 2026 ha sido positivo. En las primeras tres jornadas consiguieron dos victorias y un empate, resultados que los mantienen como sublíderes de la clasificación general.

Así, Cruz Azul llegará al Estadio Caliente ubicado en el sexto puesto y con tres bajas, mientras que Tijuana buscará trasladar su buen inicio de Liga MX al partido de la cuarta jornada.