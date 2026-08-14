Fallece Finlay Tarling, de 19 años, tras accidente en la Vuelta a Portugal

El ciclista Finlay Tarling falleció a los 19 años de edad, después de sufrir un accidente durante la octava etapa de la Vuelta a Portugal, informaron los organizadores de la carrera.

“Los organizadores de la 87ª Vuelta a Portugal lamentan amargamente tener que anunciar el fallecimiento del corredor británico Finlay Tarling, del NSN Development Team, después de un grave accidente sufrido en la octava etapa de la carrera”, indicaron en redes sociales.

La Televisión pública de Portugal (RTP) informó que Finlay Tarling, hermano pequeño de Joshua, fue atropellado por un automóvil que circulaba en sentido contrario. El ciclista de 19 años recibió atención médica, pero sin éxito.

“Fin era un miembro muy apreciado de nuestro equipo, pero sobre todo era un hijo, un hermano y un amigo para muchas personas. Le echaremos mucho de menos”, publicó el equipo NSN en un mensaje en las redes sociales.

Ante el incidente, la carrera fue suspendida cuando faltaban cerca de 20 kilómetros para que terminara y se cancelaron las ceremonias protocolarias del podio, en señal de respeto y de duelo.

El presidente de Portugal, Antonio José Seguro, el primer ministro Luis Montenegro y el equipo NSN Development emitieron reacciones para transmitir sus condolencias a la familia del deportista y al mundo del ciclismo.

El NSN Development team es el segundo equipo de NSN, una empresa de ocio española cofundada por la leyenda española del futbol Andrés Iniesta en 2018 y que sucedió al Israel Premier Tech en el pelotón.

Con información de AFP.