En Mundiales, México no conoce la derrota ni la desventaja parcial cuando juega en CDMX
En los 9 partidos mundialistas de México en CDMX, el Tri jamás ha perdido un compromiso; tampoco sabe lo que es ir por debajo en el marcador
Con 9 partidos disputados en la cancha del hoy nombrado Estadio Ciudad de México, el Tri suma un invicto mundialista que pondrá a prueba este martes 30 de junio cuando salte al terreno de juego para afrontar los 16avos de Final en el Mundial 2026; tampoco conoce lo que es ir en desventaja en el marcador.
Tras una Fase de Grupos en la que los dirigidos por Javier Aguirre hicieron historia al sumar 9 puntos, el conjunto Tricolor que se prepara para un duelo más desde la capital del país, misma no conoce lo que es una derrota mundialista de su representativo.
De los 9 partidos mundialistas disputados, estos son las estadísticas que luce quien será anfitrión ante más de 85,000 almas el siguiente martes 30 de junio:
Partidos mundialistas: 9 / 8 de Fase de Grupos y 1 de eliminación directa.
Goles a favor: 16
*Goles en contra: 2 (Bélgica y Paraguay).
Balance: 7 victorias, 2 empates y 0 derrotas.
* En ninguno de los compromisos, México fue por detrás en el marcador.
¿Qué partidos de Mundial jugó México en CDMX?
Antes de que se jueguen los 16avos de Final en CDMX, estos son los números del combinado nacional que los comandados por Javier Aguirre resguardarán con la ilusión de acceder a la siguiente ronda en el Mundial 2026:
1. México 0-0 Unión Soviética / 31 de mayo, 1970 – Fase de Grupos.
2. México 4-0 El Salvador / 7 de junio, 1970 – Fase de Grupos.
3. México 1-0 Bélgica / 11 de junio, 1970 – Fase de Grupos.
4. México 2-1 Bélgica / 3 de junio, 1986 – Fase de Grupos.
5. México 1-1 Paraguay / 7 de junio, 1986 – Fase de Grupos.
6. México 1-0 Irak / 11 de junio, 1986 – Fase de Grupos.
7. México 2-0 Bulgaria / 15 de junio, 1986 – Octavos de Final.
8. México 2-0 Sudáfrica / 11 de junio, 2026 – Fase de Grupos.
9. México 3-0 Chequia / 24 de junio, 2026 – Fase de Grupos.
10. Siguiente partido con rival por definir / 30 de junio, 2026 – 16avos de Final.
Únicas derrotas de México en CDMX durante partidos oficiales
En cuanto a partidos oficiales en los que el Tri fue derrotado dentro de la capital del país, lucen los duelos de Eliminatoria Mundialista rumbo a las justas veraniegas de Corea-Japón 2002 y Brasil 2014, donde Costa Rica y Honduras endosaron una dolorosa derrota para ser los únicos que pueden presumir de un Aztecazo:
México 1-2 Costa Rica / Eliminatorias Mundialistas - 16 de junio, 2001.
México 1-2 Honduras / Eliminatorias Mundialistas – 6 de septiembre, 2013.
BFG