En Mundiales, México no conoce la derrota ni la desventaja parcial cuando juega en CDMX

Con 9 partidos disputados en la cancha del hoy nombrado Estadio Ciudad de México, el Tri suma un invicto mundialista que pondrá a prueba este martes 30 de junio cuando salte al terreno de juego para afrontar los 16avos de Final en el Mundial 2026; tampoco conoce lo que es ir en desventaja en el marcador.

Tras una Fase de Grupos en la que los dirigidos por Javier Aguirre hicieron historia al sumar 9 puntos, el conjunto Tricolor que se prepara para un duelo más desde la capital del país, misma no conoce lo que es una derrota mundialista de su representativo.

Jugadores de México celebran con Ochoa tras una histórica Fase de Grupos en el Mundial 2026. Reuters

De los 9 partidos mundialistas disputados, estos son las estadísticas que luce quien será anfitrión ante más de 85,000 almas el siguiente martes 30 de junio:

Partidos mundialistas: 9 / 8 de Fase de Grupos y 1 de eliminación directa.

Goles a favor: 16

*Goles en contra: 2 (Bélgica y Paraguay).

Balance: 7 victorias, 2 empates y 0 derrotas.

* En ninguno de los compromisos, México fue por detrás en el marcador.

¿Qué partidos de Mundial jugó México en CDMX?

Antes de que se jueguen los 16avos de Final en CDMX, estos son los números del combinado nacional que los comandados por Javier Aguirre resguardarán con la ilusión de acceder a la siguiente ronda en el Mundial 2026:

1. México 0-0 Unión Soviética / 31 de mayo, 1970 – Fase de Grupos.

2. México 4-0 El Salvador / 7 de junio, 1970 – Fase de Grupos.

3. México 1-0 Bélgica / 11 de junio, 1970 – Fase de Grupos.

La Copa Mundial de la FIFA 1970 fue la primera en la que México fue anfitrión de la justa mundialista. Mexsport

4. México 2-1 Bélgica / 3 de junio, 1986 – Fase de Grupos.

5. México 1-1 Paraguay / 7 de junio, 1986 – Fase de Grupos.

6. México 1-0 Irak / 11 de junio, 1986 – Fase de Grupos.

7. México 2-0 Bulgaria / 15 de junio, 1986 – Octavos de Final.

Fernando Quirarte durante el Mundial 1986, donde México llegó hasta Cuartos de Final. Mexsport

8. México 2-0 Sudáfrica / 11 de junio, 2026 – Fase de Grupos.

9. México 3-0 Chequia / 24 de junio, 2026 – Fase de Grupos.

10. Siguiente partido con rival por definir / 30 de junio, 2026 – 16avos de Final.

Álvaro Fidalgo se convirtió en el tercer naturalizado en anotar con México en un Mundial, tras Sinha y Julián Quiñones. Reuters

Únicas derrotas de México en CDMX durante partidos oficiales

En cuanto a partidos oficiales en los que el Tri fue derrotado dentro de la capital del país, lucen los duelos de Eliminatoria Mundialista rumbo a las justas veraniegas de Corea-Japón 2002 y Brasil 2014, donde Costa Rica y Honduras endosaron una dolorosa derrota para ser los únicos que pueden presumir de un Aztecazo:

México 1-2 Costa Rica / Eliminatorias Mundialistas - 16 de junio, 2001.

México 1-2 Honduras / Eliminatorias Mundialistas – 6 de septiembre, 2013.

México cae en la cancha del Estadio Azteca por segunda ocasión en la historia. Mexsport

BFG