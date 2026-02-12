Álvaro Fidalgo no se calla y responde a Héctor Herrera sobre la Selección Mexicana

La polémica se encendió en el entorno de la Selección Mexicana luego de que Héctor Herrera, actual figura del Houston Dynamo, cuestionara la posible integración de Álvaro Fidalgo al equipo nacional. Ante el revuelo, el ahora mediocampista del Real Betis aprovechó los micrófonos de Radio Sevilla para aclarar su postura. Con una madurez notable, el asturiano evitó caer en provocaciones y mandó un mensaje contundente: la última palabra en el futbol nacional no la tienen los jugadores, sino el cuerpo técnico.

Fidalgo fue claro al señalar que, aunque respeta la trayectoria de Herrera, el encargado de confeccionar la lista para el Mundial 2026 es únicamente Javier Aguirre. "El 'Vasco' es el que manda", sentenció el exjugador del América, restando importancia a los comentarios que sugieren que su lugar debería ser ocupado por jóvenes promesas como Obed Vargas o Gilberto Castillo. Para el volante, la competencia interna es sana y las opiniones externas, aunque sinceras, no dictan el rumbo de su carrera internacional.

UN MEXICANO MÁS: EL RESPETO POR ENCIMA DE LA CONTROVERSIA

A pesar de que Héctor Herrera manifestó abiertamente que preferiría ver a talentos formados en México dentro de la medular del Tri, Álvaro Fidalgo demostró que su relación con el 'Zorrito' se mantiene intacta. El mediocampista bético calificó como "muy buena" su conexión personal con el exjugador del Porto y reconoció que el debate sobre los naturalizados es algo común que mucha gente piensa, pero pocos se atreven a decir. Fidalgo no tomó el comentario como un ataque personal, sino como una visión distinta del deporte.

Álvaro Fidalgo jugando con el Betis en LaLiga. Foto de X: @RealBetis

"Tengo el pasaporte mexicano, soy un mexicano más", afirmó con orgullo el jugador, quien ya completó oficialmente su cambio de federación ante la FIFA. Fidalgo entiende el punto de vista de quienes defienden la identidad del futbolista nacido en territorio nacional, pero recordó que legalmente cuenta con los mismos derechos para representar a México. Esta postura conciliadora busca calmar las aguas en un vestidor que se prepara para retos importantes en el corto plazo, donde la experiencia europea del 'Maguito' podría ser clave.

DEBUT A LA VISTA: LA FECHA FIFA DE MARZO EN EL RADAR

Tras confirmarse que el proceso administrativo quedó resuelto, todo indica que el debut de Fidalgo con la Selección Mexicana llegará muy pronto. Aunque no formará parte del duelo ante Islandia —al ser un compromiso exclusivo para elementos de la liga local—, su nombre encabeza la lista para la Fecha FIFA de marzo. Se espera que Javier Aguirre lo incluya en la convocatoria para enfrentar a potencias como Portugal y Bélgica, duelos de alta jerarquía donde Fidalgo podrá demostrar si tiene lo necesario para ganarse un lugar definitivo.

Álvaro Fidalgo con ropa de entrenamiento del Real Betis. Foto de X: @RealBetis

La oportunidad de medirse ante las figuras del viejo continente será la prueba de fuego para silenciar las dudas. Mientras Herrera se enfoca en su etapa en la MLS, Fidalgo buscará que su desempeño con el Betis en LaLiga sea el argumento principal para convencer a la afición mexicana de que su aporte al Tri será fundamental para el proceso mundialista.