Álvaro Fidalgo festeja llamado a Selección Mexicana con pase a Cuartos de Europa League

La jornada del 19 de marzo de 2026 quedará grabada para siempre en la memoria de Álvaro Fidalgo. El mediocampista, recientemente naturalizado, recibió por la mañana su primer llamado oficial para representar a la Selección Mexicana bajo las órdenes de Javier Aguirre. Por si fuera poco, cerró el día con una actuación sólida en el Estadio de La Cartuja, donde el Real Betis pasó por encima del Panathinaikos con un contundente 4-0, sellando su boleto a los Cuartos de Final de la Europa League con un global de 4-1.

Álvaro Fidalgo y los jugadores del Betis celebrando. REUTERS

El conjunto bético no dio margen al error y desde los primeros minutos impuso condiciones ante el cuadro griego. La intensidad del equipo sevillano asfixió a la visita, permitiendo que la afición disfrutara de una noche mágica de futbol europeo. El 'Maguito' inició en la banca, pero su ingreso en el complemento sirvió para darle claridad y control a un partido que ya estaba sentenciado desde la primera mitad.

FIESTA TOTAL DEL REAL BETIS EN LA CARTUJA

El festival de goles comenzó temprano. Apenas al minuto 8, Aitor Ruibal aprovechó un rebote tras un disparo al travesaño del 'Cucho' Hernández para poner el primero. La superioridad bética se reflejó nuevamente justo antes del descanso, cuando Sofyan Amrabat sacó un zapatazo desde fuera del área que se coló en el ángulo superior izquierdo, dejando sin oportunidad al arquero Alban Lafont.

'Cucho' Hernández definiendo ante el portero. AFP

Para la segunda parte, el guion no cambió. El Real Betis mantuvo el pie en el acelerador y el Cucho Hernández puso el tercero al 53 tras una gran asistencia de Ruibal. Con el marcador global totalmente a favor, el técnico decidió darle minutos a los hombres de confianza para refrescar el campo, y fue ahí donde apareció el nuevo seleccionado azteca.

ÁLVARO FIDALGO CELEBRA SU CONVOCATORIA CON EL TRI

Al minuto 62, el estadio se rindió en aplausos cuando Álvaro Fidalgo ingresó al terreno de juego sustituyendo a Ruibal. El volante saltó a la cancha con la motivación a tope tras confirmarse su presencia con la Selección Mexicana para los próximos compromisos internacionales. Fidalgo no tardó en hacerse notar; tomó los hilos del mediocampo y distribuyó balones con la elegancia que lo caracteriza.

Gol de Antony con el Betis. REUTERS

Incluso, el naturalizado mexicano estuvo cerca de firmar una asistencia tras habilitar a Abde Ezzalzouli, cuyo disparo se fue apenas por encima del arco. El cuarto gol definitivo llegó por conducto de Antony al minuto 66, cerrando una eliminatoria perfecta para los dirigidos por Manuel Pellegrini.

Con el silbatazo final, el Real Betis confirmó su presencia entre los ocho mejores equipos del torneo. Para Álvaro Fidalgo, el triunfo significó el broche de oro a un día histórico en su carrera profesional. Ahora, el mediocampista viajará con la moral por las nubes para reportar con la Selección Mexicana, listo para demostrar por qué es uno de los mejores jugadores de la liga española en la actualidad.