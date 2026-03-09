Afición tacha al Gato Ortiz de Chivahermano y también tunden al Toluca por recibir ayuda

La jornada 10 que pasó en el futbol mexicano ha dejado temas para el futuro, que marcarán la pauta cuando se vuelva a hablar de los protagonistas.

Indudablemente el centro de atención es para Chivas y los dos penales que le marcó esta vez Marco Antonio Gato Ortiz, un árbitro que desde 2024 entró en el ojo del huracán a habitar por aquel penal marcado a favor del América en la final contra Cruz Azul.

Pues bien, ahora, la afición ha arreciado contra Chivas, un equipo al que por muchos años, dicen le han ayudado los árbitros, pero que no se les carga la mano como a los americanistas.

UN NUEVO HERMANO DE LAS CHIVAS

Las Chivas niegan todo, pero muchos ya le pusieron la camiseta rojiblanca al Gato Ortiz y otros comenzaron con los memes sobre la ayuda que prestó a las Chivas después de supuestamente, ser aliado del América.

No sólo fue esta vez para el Guadalajara, al Toluca también le han comenzado a criticar, aunque no de forma tan reiterada, el árbitraje que tuvieron contra Juárez en el que una jugada en particular, parecida a otra del partido de Chivas, no se señaló.

Un gurpo de aficionados se sumaron a la opinión del ex árbitro Fernando Guerrero quien dijo que hubo un penal por pisotón de Barbosa sobre un delantero de Juárez, que el silbante Luis Enrique Santander no marcó.

Curiosamente, Santander es aquel árbitro que en 2017 no marcó un penal en contra de Chivas en la final con Tigres que significó el último título del Guadalajara cuando eran dirigidos por Matías Almeyda.

EL Cantante Guerrero manifestó que una jugada similar en la que el defensa de Chivas Aguirre empuja a un jugador del Atlas, no se marcó, por lo que entiende que la perspectiva del árbitro Ortiz estaba mal puesta.

El Gato Ortiz ha pasado esta semana a ser un silbante que no sólo es relacionado con el América, sino ahora también con las Chivas.