Allan Saint-Maximin tiene nuevo equipo en Europa tras abandonar al América, llega al Lens

La novela de Allan Saint-Maximin y el América llegó a un final tan abrupto como sorprendente. Apenas dos días después de que se anunció su salida de las Águilas, el atacante francés no perdió el tiempo y ya fue presentado con bombo y platillo en el viejo continente. El destino del habilidoso volante será el Racing Club de Lens, equipo de la Ligue 1 de Francia que apostó por su explosividad para lo que resta de la temporada.

El fichaje se cerró de manera relámpago, confirmando que el jugador ya tenía avanzada su vuelta a casa incluso antes de despedirse de la Liga MX. El conjunto francés utilizó un creativo video al estilo de "El Coyote y el Correcaminos" para darle la bienvenida, resaltando la velocidad punta que lo caracteriza. Jean-Louis Leca, director deportivo del Lens, destacó que el futbolista hizo un gran esfuerzo económico para concretar el movimiento, priorizando la cercanía con su familia tras los duros momentos vividos en México.

EL MOTIVO TRAS SU REPENTINA SALIDA DE LAS ÁGUILAS DEL AMÉRICA

La partida de Saint-Maximin no se debió a una baja de juego o falta de adaptación deportiva. El propio futbolista denunció a través de sus redes sociales una situación intolerable: insultos racistas dirigidos hacia su hijo. El francés fue contundente al señalar que la protección de su familia es su prioridad absoluta, dejando claro que el odio y la discriminación forzaron su decisión de abandonar el futbol mexicano este 31 de enero.

Allan Saint-Maximin firmando su contrato con el Lens. Foto de X: @RCLens

Durante su breve estancia en Coapa, el exjugador del Newcastle disputó un total de 16 partidos, acumulando 808 minutos de juego, donde logró anotar tres goles y dar dos asistencias. En el actual Clausura 2026, alcanzó a tener participación en las primeras tres jornadas, sumando 137 minutos antes de que el escándalo extra cancha detonara su rescisión de contrato para buscar refugio en su país natal.

UN VIEJO CONOCIDO REGRESA A LA LIGUE 1 DE FRANCIA

Con su llegada al Lens, el 'Correcaminos' defenderá su quinta camiseta en territorio francés, luego de vestir los colores del Saint-Étienne, Bastia, Monaco y Niza. Su trayectoria internacional es envidiable, pues además de su paso por las Águilas, militó en ligas de alta exigencia como la Bundesliga con el Hannover, la Premier League, la liga de Arabia Saudita con el Al Ahli y el Fenerbahce de Turquía.

Allan Saint-Maximin junto a los directivos del Lens. Foto de X: @RCLens

Ahora, con el dorsal número nueve en la espalda, el atacante de 28 años busca recuperar la alegría dentro de la cancha y dejar atrás el trago amargo que significó su paso por el balompié azteca. El Lens confía ciegamente en sus capacidades, esperando que brille en el estadio Bollaert y ayude al equipo a escalar posiciones en la tabla general, mientras la afición americanista se queda con un sabor agridulce por ver partir a una de sus figuras de forma tan inesperada y lamentable.