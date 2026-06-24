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Escocia vs Brasil EN VIVO: Sigue el MxM del partido Grupo C del Mundial 2026

Continúa la actividad de la jornada 3 del Mundial 2026 y Brasil quiere clasificarse como líder del Grupo C, aunque tendrá que superar a una Escocia que busca una cómoda clasificación

Por: Eduardo Cristobal Colin

Escocia vs Brasil en vivo, minuto a minuto
Escocia vs Brasil en vivo, minuto a minuto
ESCOCIA
02
BRASIL
La bandera de Brasil
Escocia y brasil se enfrentan en el último partido del grupo c
medio TIEMPO
Medio TiempoBRASIL GANA CON UN GRAN VINICIUS

Con un doblete de Vinicius, Brasil se va al descanso con una buena ventaja en el marcador. 

Minuto 48¡GOOOOOL DE BRASIL!

Ahora sí, llegó el doblete de Vinicius. Centro pasado y el 7 cerró la pinza para ampliar el marcador. 

Minuto 44SE SALVA ESCOCIA

Matheus Cunha estuvo cerca otra vez, pero la defensa de Escocia salvó en la línea. 

Minuto 42AVISA CUNHA

Disparo con rosca que buscó Matheus Cunha, sin embargo, salió desviado. 

Minuto 38CERCA RYAN DEL SEGUNDO

El extremo de Brasil lanzó un gran disparo, sin embargo, se fue por un lado.  

Minuto 34ESCOCIA VA HACÍA DELANTE

Después de que anularan el gol de Brasil, Escocia mandó a su equipo más adelante en busca del empate. 

Minuto 28SE REANUDA EL PARTIDO

Después de la tremenda polémica y la pausa de hidratación, el partido continúa. 

Minuto 25ANULADO EL DOBLETE DE VINICIUS

Polémica con el arbitraje mexicano. Tras la revisión, César Ramos decidió anular el gol por una falta de Vinicius. 

Minuto 23EL VAR REVISA LA JUGADA

Guillermo Pacheco mandó a llamar a César Ramos por una posible falta en el gol de Brasil.

Minuto 22¡GOOOOOOL DE BRASIL!

Llegó el doblete de Vinicius. Otro terrible error en la salida de Escocia y el astro brasileño aprovecha para ampliar el marcador. 

Minuto 19CERCA VINI DEL SEGUNDO

El 7 de Brasil intentó de tres dedos, pero su disparo se fue desviado. Muy cerca del segundo. 

Minuto 15PARTIDO TRANQUILO

Parece que el gol también le afectó a Escocia, ya no salen como antes y pierden el balón fácil. 

Minuto 12MATHEUS CUNHA, AVISA

Brasil se compuso con el gol, y ahora maneja los tiempos del juego. 

Minuto 7¡GOOOOOL DE BRASIL

Error en la salida de Escocia, que Vinicius aprovecha y anota el primera gol del partido. 

Minuto 5BRASIL INTENTA

Como era de esperarse, Brasil intenta hacer el gol. Escocia maneja un poco más la posesión. 

Minuto 2 TREMENDO CHOQUE

Que fuerte encontronazo entre un brasileño y un escoces. César Ramos pausa el partido. 

Minuto 0INICIA EL PARTIDO

Los primeros 45 minutos del partido entre Escocia y Brasil, comienzan. 

15:50HrsEL PROTOCOLO DE LOS HIMNOS, COMIENZA

Con el himno de Escocia al inicio, comienza el protocolo previo al partido. 

15:37 HrsLA LEYENDA BRASILEÑA, RONALDINHO SE ENCUENTRA EN MIAMI

En el último partido de Brasil, el ex 10 Ronaldinho Gáucho, se encuentra en Miami para disfrutar el partido. 

15:28 Hrs¿HABRÁ LLUVIA EN EL PARTIDO?

Hace unas horas, cayó lluvia en Miami y el clima amenaza con una tormenta eléctrica. 

15:13 HrsLLEGA NEYMAR

Así llegó Neymar a Miami para su debut en el Mundial 2026.

15:07 HrsESTAS SON LAS ALINEACIONES OFICIALES DEL PARTIDO

Alineación Brasil y Escocia

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