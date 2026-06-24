Escocia vs Brasil EN VIVO: Sigue el MxM del partido Grupo C del Mundial 2026
Continúa la actividad de la jornada 3 del Mundial 2026 y Brasil quiere clasificarse como líder del Grupo C, aunque tendrá que superar a una Escocia que busca una cómoda clasificación
Escocia y brasil se enfrentan en el último partido del grupo c
Con un doblete de Vinicius, Brasil se va al descanso con una buena ventaja en el marcador.
Ahora sí, llegó el doblete de Vinicius. Centro pasado y el 7 cerró la pinza para ampliar el marcador.
Matheus Cunha estuvo cerca otra vez, pero la defensa de Escocia salvó en la línea.
Disparo con rosca que buscó Matheus Cunha, sin embargo, salió desviado.
El extremo de Brasil lanzó un gran disparo, sin embargo, se fue por un lado.
Después de que anularan el gol de Brasil, Escocia mandó a su equipo más adelante en busca del empate.
Después de la tremenda polémica y la pausa de hidratación, el partido continúa.
Polémica con el arbitraje mexicano. Tras la revisión, César Ramos decidió anular el gol por una falta de Vinicius.
Guillermo Pacheco mandó a llamar a César Ramos por una posible falta en el gol de Brasil.
Llegó el doblete de Vinicius. Otro terrible error en la salida de Escocia y el astro brasileño aprovecha para ampliar el marcador.
El 7 de Brasil intentó de tres dedos, pero su disparo se fue desviado. Muy cerca del segundo.
Parece que el gol también le afectó a Escocia, ya no salen como antes y pierden el balón fácil.
Brasil se compuso con el gol, y ahora maneja los tiempos del juego.
Error en la salida de Escocia, que Vinicius aprovecha y anota el primera gol del partido.
Como era de esperarse, Brasil intenta hacer el gol. Escocia maneja un poco más la posesión.
Que fuerte encontronazo entre un brasileño y un escoces. César Ramos pausa el partido.
Los primeros 45 minutos del partido entre Escocia y Brasil, comienzan.
Con el himno de Escocia al inicio, comienza el protocolo previo al partido.
En el último partido de Brasil, el ex 10 Ronaldinho Gáucho, se encuentra en Miami para disfrutar el partido.
Hace unas horas, cayó lluvia en Miami y el clima amenaza con una tormenta eléctrica.
Así llegó Neymar a Miami para su debut en el Mundial 2026.
Alineación Brasil y Escocia