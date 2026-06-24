Ochoa va por récord histórico ante Chequia en Mundiales, ¿Será titular?  

La expectativa por el partido entre México y Chequia es enorme. No se trata del resultado en sí, ya que el Tri tiene asegurado el primer lugar del Grupo A y el pase a los dieciseisavos de final, sino de un momento histórico para el fútbol mexicano: ver si Guillermo Ochoa puede sumar minutos en su sexto Mundial.

El guardameta de 41 años, ícono del Tri, vive una jornada especial en el Estadio Ciudad de México, donde la afición sueña con verlo bajo los tres palos una vez más y celebrar su legado.

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Jugar hoy significaría extender una carrera legendaria que ya lo tiene como uno de los grandes del balompié nacional, y podría permitirle superar marcas históricas en el marco de una Copa del Mundo que se juega en casa.

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Aunque la alineación titular aún genera dudas, cualquier minuto de Ochoa en este duelo tendría un peso histórico enorme.

El portero ya igualó la marca de 11 partidos en Mundiales que tenía Antonio “La Tota” Carbajal, legendario guardameta que disputó cinco Copas del Mundo entre 1950 y 1966.

De entrar de titular o incluso como relevo, Ochoa alcanzaría los 12 partidos mundialistas, superando claramente a Carbajal. E igualando la marca con dos jugadores: Héctor Moreno y Javier Hernández

Esto lo ubicaría en el top 3 histórico entre todos los jugadores mexicanos que han participado en Copas del Mundo, solo por detrás de figuras como Rafael Márquez y Andrés Guardado en cuanto a experiencia acumulada en la máxima cita.

En un contexto donde México busca cerrar la fase de grupos con buen pie, los minutos de Ochoa tendrían un valor simbólico mayor que deportivo. Sería el broche de oro a una trayectoria irrepetible del cancerbero mexicano.

Memo Ochoa espera jugar en el Mundial 2026. Reuters

Mexicanos con más partidos en Copas del Mundo

Rafael Márquez: 19 partidos

Andrés Guardado: 13 partidos

Héctor Moreno: 12 partidos

Javier Hernández: 12 partidos

Guillermo Ochoa: 11 partidos*

Cuauhtémoc Blanco: 11 partidos

Antonio "Tota" Carbajal: 11 partidos

Gerardo Torrado: 10 partidos

¿Guillermo Ochoa jugará ante Chequia?

Javier Aguirre, técnico del Tri, mantuvo el misterio hasta el último momento respecto a la participación de Guillermo Ochoa. En las conferencias previas al duelo ante Chequia, el ‘Vasco’ evitó confirmar la alineación y especialmente el rol del experimentado portero, generando un sinfín de especulaciones entre prensa y aficionados.

La posibilidad de un homenaje a Ochoa en su sexto Mundial genera expectación, y la falta de claridad oficial mantiene en vilo a todo el país sobre si Memo será titular, suplente o si se reservará para fases posteriores.

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Mientras algunos reportes apuntan a rotaciones con Raúl Rangel como posible inicial, otros indican que Ochoa podría sorprender y arrancar desde el minuto uno. Aguirre prioriza el cuidado del plantel, pero sabe el impacto emocional que tendría ver a Memo en la cancha.