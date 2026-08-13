Leagues Cup 2026: así quedaron los cuartos de final con cuatro equipos de Liga MX

La Leagues Cup ya tiene definidos a los ocho equipos que disputarán la ronda de cuartos de final. Cuatro clubes de la Liga MX y cuatro de la Major League Soccer avanzaron después de completar la primera fase, en la que cada participante enfrentó a tres equipos de la liga rival.

Con el cierre de esta etapa también quedaron definidos los cruces de la siguiente ronda, aunque todavía están pendientes por confirmar los horarios y las sedes de los partidos.

Rayados está en cuartos de final. Jorge Martinez/Mexsport

Los cuatro equipos de Liga MX que avanzaron

La Liga MX estará representada en los cuartos de final por León, América, Toluca y Monterrey. El cierre de la primera fase dejó fuera a Cruz Azul, que perdió contra Chicago Fire y fue superado por Rayados en la clasificación debido a la diferencia de goles.

El Club León fue el único equipo mexicano que terminó con paso perfecto. La Fiera ganó sus tres partidos ante Nashville SC, Orlando City e Inter de Miami para sumar los nueve puntos disponibles y convertirse en el mejor equipo de la Liga MX durante la primera ronda.

América terminó como el segundo representante mexicano con siete puntos. Las Águilas vencieron a San Diego FC como locales en el Estadio Banorte, derrotaron a Portland Timbers en territorio estadounidense y perdieron en penales ante Austin FC, resultado que les permitió sumar un punto.

Toluca ocupó el tercer puesto entre los clubes mexicanos con seis unidades. Los Diablos comenzaron con una goleada 3-0 sobre Seattle Sounders en el Estadio Nemesio Diez, después perdieron 1-0 contra LAFC y cerraron la fase con una victoria 3-1 sobre Dallas FC. Su diferencia de goles les permitió terminar por delante de otros equipos con la misma cantidad de puntos.

El último boleto de la Liga MX fue para Monterrey. Rayados consiguió dos victorias ante Inter de Miami y Nashville SC, mientras que su única derrota llegó contra Orlando City. Los seis puntos obtenidos fueron suficientes para avanzar gracias a su diferencia de goles, que terminó siendo mejor que la de Cruz Azul, Juárez y Tigres, clubes que también alcanzaron seis unidades.

América está en cuartos de final. Jose Hernandez

¿Qué equipos de la MLS avanzaron?

La MLS tendrá como representantes en los cuartos de final a Chicago Fire, Austin FC, Columbus Crew y Real Salt Lake.

Chicago Fire terminó la primera fase con paso perfecto y fue el mejor equipo de la liga estadounidense. Austin FC y Columbus Crew alcanzaron ocho puntos cada uno, mientras que Real Salt Lake consiguió siete unidades y obtuvo el último boleto de la MLS gracias a su diferencia de goles, por delante de LAFC.

De esta forma, los ocho equipos clasificados quedaron repartidos de manera equitativa entre las dos ligas que participan en el torneo.

El Toluca está en cuartos de final. Mexsport

Así quedaron los cuartos de final de la Leagues Cup

Con los ocho clasificados definidos, los cruces de cuartos de final también quedaron establecidos. Los partidos enfrentarán a cuatro equipos de la Liga MX contra cuatro representantes de la MLS.

Los duelos serán:

León vs. Real Salt Lake

Toluca vs. Austin FC

Monterrey vs. Chicago Fire

América vs. Columbus Crew

Por ahora, los horarios y las sedes de los encuentros todavía no han sido confirmados.

De acuerdo con reportes de la prensa mexicana, algunos de los partidos podrían disputarse en territorio mexicano. La definición de las sedes determinará qué equipos tendrán la posibilidad de jugar como locales en esta instancia.

La ronda de cuartos de final se disputará a partir del 25 de septiembre, entre semana, después del cierre de la primera fase del torneo.