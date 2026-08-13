DT del América reventó contra el arbitraje de Leagues Cup 

Guillermo Almada no se guardó su enojo con la labor arbitral que encabezó Juan Gabriel Calderón ante el Austin FC, en la tercera fecha de la Leagues Cup. El técnico del América aseguró que el espectáculo se arruinó para la afición, en Texas.

"Falta de continuidad del árbitro, si lo corta, se hace feo el espectáculo... Tratamos de buscar la intensidad, no pudimos por esta situación, en lo particular no me gusta, me gusta que sean partidos de ida y vuelta, que el árbitro nos deje jugar, que el espectáculos sea mejor para la gente y no cobrar faltas tan pequeñas", criticó el uruguayo.

Las Águilas tomaron la ventaja con un disparo de Kevin Álvarez que terminó por desviar Jon Gallagher a su propia red (47'). Pero el Austin FC rescató el duelo con un golazo de Myrto Uzuni (66').

Alerta por desgaste físico

El director técnico de las Águilas se mostró preocupado por las condiciones a las que fue sometido el equipo, en el Q2 Stadium.

"Cuesta mucho por el lugar donde vivimos, vivimos en una parte geográfica distinta, lo que genera aquí es humedad y calor, eso los futbolistas lo sufren, nos tenemos que adaptar, el rival tiene buenos futbolistas, generamos situaciones en definitiva lo que faltó fue mayor claridad en los 20 metros del área para traducir en el marcador ese control que teníamos en el partido, es parte del crecimiento que debemos seguir teniendo, las automatizaciones ofensivas para encontrar mayores espacios", explicó en el plano técnico.

América retomará la actividad de Liga MX, con la cuarta fecha el fin de semana; el domingo recibe al Atlético de San Luis, en el Estadio Banorte.

En aspectos más puntuales por el empate con el Austin FC (1-1), Guillermo Almada expuso que "nuestro siguiente partido es en tres días, nosotros a trabajar poco, porque es recuperar a futbolistas por el esfuerzo y por el lugar que nos afecta más, hay que seguir evolucionando, me gustó por momento, no me gustó falta de claridad, pero muy entrecortado, eso nos quitó claridad más decisiones malas en zona ofensiva, me gustó la valentía y la iniciativa, la presión, la cantidad de cosas que hicieron bien. El Austin tiene jugadores peligrosos".