Cruz Azul cae 1-2 ante Chicago Fire y queda fuera de la Leagues Cup sobre la hora.

Cruz Azul quedó eliminado de la Leagues Cup después de caer 2-1 ante el Chicago Fire en un partido que parecía terminar en empate, pero que tuvo un cierre de pesadilla para los mexicanos.

El primer tiempo dejó muy poco. Ambos equipos se fueron al descanso con el marcador 0-0 y con pocas acciones de peligro. Robert Lewandowski tuvo un cabezazo que fue una de las pocas oportunidades claras de toda la primera parte.

Gonzalo Piovi salió de cambio por lesión. Cruz Azul.

Las alarmas se encendieron tras la lesión de Gonzalo Piovi.

Pero no todo fueron buenas noticias para Cruz Azul. Sobre el final de los primeros 45 minutos, Gonzalo Piovi, uno de los líderes de la defensa, tuvo que abandonar el partido por problemas musculares, una situación que encendió las alarmas en el equipo de Joel Huiqui y compañía.

Apenas comenzando la segunda parte, al minuto 48, Robert Lewandowski hizo presente la calidad que durante años lo puso entre los mejores delanteros del mundo.

El polaco encontró el balón y mandó a guardar la pelota, pero la celebración duró poco. El árbitro marcó una falta previa y el tanto terminó siendo anulado.

Cruz Azul buscaba su tercera victoria consecutiva en la Leagues Cup después de superar a Philadelphia Union y New York City FC, además de llegar con un buen momento goleador: 13 tantos en sus últimos seis partidos.

Sin embargo, Chicago Fire comenzó a crecer en el partido.

A partir del minuto 60, el equipo estadounidense tomó el control y empezó a generar las acciones más peligrosas. La presión terminó dando resultado al minuto 67, cuando Puso Dithejane apareció para poner el 1-0.

Chicago no bajó el ritmo y siguió buscando el segundo, mientras Cruz Azul trataba de encontrar la manera de reaccionar.

Ajustando detalles para la segunda parte. Cruz Azul.

Chicago Fire y Cruz Azul nos regalaron un cierre de película.

Con el tiempo en contra y la obligación de marcar para seguir con vida, Cruz Azul adelantó líneas y comenzó a buscar el empate.

Palavecino tuvo una oportunidad con un disparo que terminó en las manos del arquero, pero la jugada que cambió el partido llegó del otro lado.

Kevin Mier apareció con una gran atajada que mantuvo con vida a la Máquina. Y minutos después llegó la respuesta.

Nico Ibáñez sacó un auténtico golazo para poner el 1-1 y devolverle la esperanza a Cruz Azul.

Pero la celebración tuvo que esperar.

El árbitro mandó la jugada al VAR por un posible fuera de lugar y durante varios minutos la afición y los jugadores de la Máquina vivieron la incertidumbre. Finalmente, el silbante determinó que Ibáñez estaba en buena posición y el gol subió al marcador.

Todo parecía indicar que el partido terminaría empatado y que Cruz Azul conseguiría avanzar a los cuartos de final.

Pero el futbol tenía preparada otra cosa.

Chicago Fire lo ganó en el último suspiro

Cuando el reloj ya marcaba el minuto 92, Puso Dithejane volvió a aparecer.

El jugador del Chicago Fire consiguió su doblete y puso el 2-1 definitivo, dejando a Cruz Azul sin tiempo para reaccionar.

La Máquina buscó durante los últimos minutos un nuevo empate, pero ya era demasiado tarde.

Cruz Azul se quedó en la orilla y quedó eliminado de la Leagues Cup, después de un partido en el que tuvo la oportunidad de avanzar, pero terminó pagando caro un cierre que parecía tener controlado.