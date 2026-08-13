Los Steelers tienen un quarterback novato que enciende el entusiasmo con una actuación espectacular

Drew Allar necesitaba una noche estelar para capturar la atención de una afición exigente y que por ahora sólo tiene en el radar a Aaron Rodgers como quarterback titular. Después de cerrar de manera amarga su etapa universitaria, con una lesión de rodilla que terminó prematuramente con su temporada 2025 en Penn State, el quarterback encontró en Pittsburgh la primera oportunidad para cambiar la conversación.

El jueves, en su debut en pretemporada con los Steelers, Allar no pareció un jugador que estuviera buscando convencer a alguien. Pareció un quarterback que ya sabía lo que quería hacer con la ofensiva. Completó 11 de 13 pases para 153 yardas, lanzó dos touchdowns y agregó otro por tierra en la victoria de Pittsburgh sobre los Packers de Green Bay.

Terminó con un rating de pasador de 154.8 y apenas dos pases incompletos. Para un jugador que llegó al draft después de perder fuerza en las evaluaciones por sus inconsistencias y sus problemas físicos, el primer examen profesional dejó una respuesta contundente.

¿Qué hizo Drew Allar en su debut con Steelers?

Allar entró después de Mason Rudolph y Will Howard, dos quarterbacks que también tuvieron una actuación destacada, pero terminó convirtiéndose en la figura de la noche.

Su primera anotación llegó por tierra. El quarterback coronó una serie ofensiva con una carrera de tres yardas para poner sus primeros puntos en la NFL y, a partir de ahí, comenzó a mostrar la precisión que Pittsburgh esperaba encontrar cuando decidió seleccionarlo.

Después llegaron los touchdowns por pase. Allar condujo otra serie hasta la zona roja y encontró el espacio necesario para lanzar su primera anotación profesional. Más tarde volvió a mover la ofensiva hasta la yarda final y conectó otro pase de touchdown.

Tres touchdowns en su primera aparición. Dos por aire y uno por tierra.

Allar completó el 84.6 por ciento de sus envíos y evitó entregar el balón. En una noche en la que Pittsburgh dominó a Green Bay, el novato aprovechó cada oportunidad que tuvo.

¿Por qué Drew Allar cayó en el Draft de la NFL?

Hubo un momento en el que Allar era considerado un posible quarterback de primera ronda. Su brazo, tamaño y experiencia como titular de Penn State lo colocaban entre los prospectos más interesantes de su generación. Pero la evaluación cambió.

Las inconsistencias durante su etapa universitaria hicieron que dejara de ser visto como una selección segura. A eso se sumó la lesión de rodilla que puso fin a su temporada 2025 y que añadió otra pregunta a su expediente.

En Penn State fue titular durante tres temporadas. En 2023 y 2024 produjo números importantes y en 2024 ayudó a los Nittany Lions a llegar al College Football Playoff. Su último año, sin embargo, terminó antes de tiempo.

Ahora tiene otra oportunidad.

¿Puede Drew Allar ganarse un lugar en Steelers?

La situación en Pittsburgh no es sencilla. Aaron Rodgers será el quarterback titular y llega a la temporada como la principal referencia de la ofensiva.

Detrás de él aparece Mason Rudolph, quien tiene ocho años de experiencia en la NFL.

Pittsburgh deberá decidir cómo manejar una sala de quarterbacks en la que hay cuatro nombres y, en principio, poco espacio para todos. Una buena pretemporada podría cambiar esa ecuación.