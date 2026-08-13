¡FIESTÓN! Grupo Frontera y su compa: Lamine Yamal

El regional mexicano definitivamente ha dejado de ser regional para convertirse en global o algo similar. Y si alguien tiene dudas del alcance de este género musical, habrá que preguntarle al atacante del Barcelona, Lamine Yamal, quien invitó a Grupo Frontera a su fiesta de cumpleaños.

Las redes sociales explotaron desde muy temprano la mañana de este jueves, cuando diversos invitados al evento comenzaron a compartir contenido donde aparecía Grupo Frontera cantando al lado del jugador español de 19 años.

El jugador ha demostrado que gusta de varios géneros musicales Grupo Frontera

Además de Grupo Frontera, fueron invitados a amenizar el evento los reguetoneros Mike Towers y Ryan Castro, quienes además tiene una relación de amistad con el jugador, quien recientemente fue campeón del mundo con su selección, en la Final de la pasada Copa del Mundo de la FIFA.

Si bien el jugador cumplió años el pasado 13 de julio, evidentemente no pudo festejar porque en esas fechas se encontraba concentrado con la Selección de España, previo al juego de la final del mundial donde se enfrentaron a su similar de Argentina el 19 de julio en New York.

Mike Towers y Ryan Castro también tocaron en el evento Grupo Frontera

Yamal fue titular en todos los encuentros que disputó su selección contra Cabo Verde, Arabia, Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica, Francia y Argentina. Aunque no marcó gol, la labor del joven delantero fue vital para que la Roja consiguiera su segundo título mundial.