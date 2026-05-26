Jonathan Dos Santos luce en OnlyFans... mientras mantiene su retiro en el aire

Jonathan Dos Santos se mantiene sin renovar con América y su etapa como profesional podría terminarse en las siguientes semanas. Mientras tanto, el mediocampista de las Águilas aprovecha su tiempo libre para lucir y consentir a sus seguidores en OnlyFans.

Tras 4 años y medio vistiendo la playera del América, el mediocampista de 36 años podría poner fin a su etapa dentro del terreno de juego a pesar de ser uno de los capitanes y elementos importantes para el conjunto azulcrema, mismo con el que ya logró 3 títulos de Liga MX, 1 Campeón de Campeones, 1 Supercopa MX y 1 Campeones Cup.

Jonathan Dos Santos suma 6 títulos en su paso por América. Mexsport

Una vez eliminados del Clausura 2026 en los Cuartos de Final por Pumas –partido en el que Jonathan Dos Santos salió entre lágrimas- América rompió filas desde el lunes 11 de mayo, por lo que cada uno de los elementos de la escuadra de Coapa pudo tomar algunos días libres o reportar con su respectivo país de cara al Mundial 2026.

En el caso del menor de los hermanos Dos Santos, el mediocampista tomó vacaciones y comenzó a compartir contenido en OnlyFans, plataforma en la que está inmerso desde meses atrás luciendo detalles de su día a día que habitualmente no hace público mediante sus redes sociales… y no, su contenido no es para aquellas aficionadas que buscan conocer de más al exjugador de la Selección Mexicana.

Así fue como Jonathan Dos Santos llamó la atención, ya que cada vez que hacía un live, su cuenta de X lo hacía público, llamando la atención de las 4 ocasiones en las que se encontró en vivo en la plataforma durante las últimas 24 horas:

Se presume que la Directiva del América desea la continuidad del mediocampista por al menos un semestre más (Apertura 2026), sin embargo, será en los siguientes días –o semanas- cuando se esclarezca si Jonathan Dos Santos se retira o continúa en el terreno de juego.