Barcelona femenil, tetracampeonas de la Champions League
El Barcelona conquistó su cuarto título de la Champions League femenina, luego de vencer 4-0 al OL Lyonnes en la final en la final en Oslo, Noruega
El Barcelona femenil mantuvo su dominio en Europa, al conquistar su cuarta Champions League en su historia, luego de golear 4-0 al OL Lyonnes en la final que se realizó en el Ullevaal Stadion de Oslo, Noruega.
El Barcelona consiguió el tetracampeonato de la Champions en un lapso de seis años e igualó al Eintracht Frankfurt como los equipos más laureados del torneo. El OL de Lyon lidera la tabla con ocho títulos.
La delantera polaca, Ewa Pajor, fue clave en el partido, con doblete al 55’ y 69’, lo que le permitió acabar como la máxima goleadora de la actual temporada de la Champions femenina con 11 de dianas en 10 encuentros. Fue la MVP del duelo y en la clasificación histórica, se colocó en la séptima posición con 44 anotaciones.
Salma Paralluelo también marcó dos tantos para sellar el marcador, al 90’ y 90+3’. La portera española Cara Coll también fue clave, al atajar tres llegadas de las francesas.
LAS CUATRO CHAMPIONS LEAGUE DEL BARCELONA FEMENIL:
2021.
2023.
2024.
2026.
El Barcelona y el Lyon se ha tornado un clásico y ya han disputado cuatro finales de Champions League, con saldo de dos para cada lado. Las francesas ganaron en 2019 y 2022.
El partido también fue emotivo para Aitana Bonmatí, quien estuvo varios meses fuera por una grave lesión en el peroné izquierdo. La tres veces Balón de Oro entró al minuto 72, sustituyendo a Clara Serrajordi.
El Barcelona le dio oportunidad de debutar a las canteranas Serrajordi y a Aicha Camara, quien entró al final del partido.
Alexia Putellas mostró liderazgo y jerarquía. La futbolista está pendiente de renovar su contrato con el Barcelona.