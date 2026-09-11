Alexander Zverev es el primer finalista del US Open 2026

Alexander Zverev ganó el duelo de intercambios desde el fondo de la pista y reafirmó su dominio sobre el ruso Karen Khachanov, al vencerlo por 6-3, 7-6 (9/7) y 7-6 (8/6) en un partido que duró dos horas y 58 minutos sobre la pista del Arthur Ashe Stadium, para ser el primer finalista del US Open 2026.

El alemán sumó su séptimo triunfo sobre el ruso y ahora el registro queda en 7-3 en sus duelos directos, incluida una victoria por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Alexander Zverev disputará el título del US Open 2026 contra el ganador del duelo entre Ben Shelton y Frances Tiafoe Reuters

Zverev tendrá el domingo la posibilidad de sacudirse los fantasmas de su debacle en la final de 2020, cuando se dejó remontar dos sets por el austriaco Dominic Thiem. Ahora, enfrentará a un estadunidense por el título, al ganador del duelo entre Ben Shelton y Frances Tiafoe.

“A veces las cosas caen de tu lado. Estuve tan cerca tantas veces y quizás esta vez Dios dijo: 'Este va a ser tu año'”, indicó.

Alexander Zverev tendrá una revancha en el US Open, cuando perdió la final en 2020 Reuters

En Nueva York fue de menos a más hasta este sólido triunfo ante Khachanov, número 50 de la ATP e invitado inesperado a estas semifinales.

El alemán de 29 años y vigente campeón de Roland Garros, resistió dos pelotas de Khachanov para anotarse el tercer set. En las nueve ocasiones que subió a la red, ganó los nueve puntos disputados. Zverev ocupa el segundo lugar en la clasificación de “aces” de la ATP y en este partido acabó con 15.

Alexander Zverev acumula más de 19 horas de juego en el US Open 2026, debido en gran medida a sus agotadores partidos de cinco sets en las rondas 1 y 2.