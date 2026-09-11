Jugoso premio en dólares: Jakob Ingebrigtsen ganó los 5000 metros

Jakob Ingebrigtsen sigue en su plan demoledor en los 5000 metros. Hace un mes conquistó el título de Europa de la distancia y este viernes 11 de septiembre de 2026, ganó la prueba en los Ultimate Championships con un tiempo de 12 minutos, 59 segundos y 24 centésimas. Además, se llevó un jugoso premio.

En Budapest, Hungría, ganó la prueba al superar a los estadunidenses Cole Hocker, quien registró 13:00.05, y a Parker Wolfe con 13:00.13.

En el cierre, Jakob Ingebrigtsen se impuso a los estadunidenses Cole Hocker y Parker Wolfe AFP

¿DE CUÁNTO FUE EL JUGOSO PREMIO QUE GANÓ JAKOB INGEBRIGTSEN?

150 mil dólares (dos millones 545 mil 530 pesos mexicanos), más del doble de la cantidad que logra un campeón mundial (70 mil dólares).

Jakob Ingebrigtsen, campeón olímpico, se llevó un jugoso premio por su victoria en Budapest AFP

El noruego podría aumentar sus premios en la competencia, porque el próximo domingo participará en los 1500 metros, una distancia en la que recibió una invitación especial de parte de World Athletics y que tendrá como rival principal al británico Josh Kerr.

En los 5000 metros de los Ultimate Championships, Jakob Ingebrigtsen se situó en el grupo de cabeza de la última vuelta para después dejar atrás al resto en un cierre espectacular.

El campeón olímpico se operó a principios de 2026, tras año y medio de lesiones en el tendón de Aquiles.

Los 5000 metros es la nueva competición de la Federación Internacional de Atletismo.