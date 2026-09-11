Checo Pérez pide 10 años más para Fernando Alonso en la F1 tras el respaldo de la FIA

El futuro de Fernando Alonso en la Fórmula 1 para la temporada 2027 se ha convertido en una prioridad institucional para la FIA y el presidente del organismo rector, Mohammed Ben Sulayem, aseguró que intervendrá personalmente para evitar que el bicampeón mundial abandone la categoría por falta de rendimiento en su monoplaza luego del caos que ha sido Aston Martin.

Alonso esperaba tener uno de los coches más competitivos de la parrilla en el 2026 con la entrada en vigor del nuevo reglamento técnico y la llegada de Adrian Newey a la escudería, así como la alianza con Honda, pero el resultado ha sido desastroso.

Durante su participación en el Foro Nueva Economía en Madrid, Ben Sulayem fue enfático sobre la necesidad de mantener al asturiano en la parrilla:

"De ninguna manera podemos permitir que Fernando, un gran campeón, se vaya simplemente por las circunstancias. Esa no es la forma de dejar el escenario. Tiene que tener éxito y luego irse cuando quiera, no debido al rendimiento".

El dirigente reveló su preocupación tras observar el estado de ánimo de Alonso durante el fin de semana en España, confirmando además que ya sostuvo reuniones con Lawrence Stroll para abordar la competitividad del equipo:

Le dije: 'Lo vi muy triste'. Le dije: 'Fernando, no es aceptable que vengas a tu país después de todo, siendo dos veces campeón del mundo, y estés al final'. Hablaré con él para intentar que cambie de opinión. No es aceptable"

Checo Pérez quiere a Alonso 10 años más

Durante una convivencia con el público en el MadRing en el arranque de las actividades del Gran Premio de España, Fernando Alonso y Sergio Pérez compartieron el escenario donde el mexicano pidió, un poco en tono de broma que el español se mantenga 10 años más.

Alonso es el más longevo de la parrilla de F1 con 45 años y ante las dudas de su continuidad, el público le gritó “un año más, un año más”, a lo que Checo Pérez respondió “10 años más, 10 años más”.

Tanto Pérez como Alonso tienen una buena relación que data desde que el mexicano llegó a la parrilla de la F1.