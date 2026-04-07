"Voy a perder el número uno": La dura confesión de Carlos Alcaraz en Montecarlo

Carlos Alcaraz arrancó con paso firme en el Masters 1000 de Montecarlo tras firmar una victoria contundente en su debut. Sin embargo, más allá del resultado, el español sorprendió con sus declaraciones al reconocer que podría perder el número uno del ranking mundial en las próximas semanas.

El propio Alcaraz fue directo sobre su panorama en la gira de tierra batida, donde tiene una gran cantidad de puntos que defender:

Si soy honesto, voy a perder el número uno del mundo. No sé si será en este torneo o en el siguiente, pero defiendo muchos puntos y va a ser muy difícil mantenerlos todos”, confesó.

La amenaza tiene nombre y apellido: Jannik Sinner. El italiano llega con ventaja, ya que suma puntos sin la presión de defender resultados importantes, lo que lo coloca en una posición ideal para arrebatarle la cima del ranking ATP.

El calendario tampoco ayuda al español. Durante esta etapa de la temporada, Alcaraz consiguió grandes resultados el año pasado, incluidos títulos importantes, lo que complica su permanencia en lo más alto. Incluso ganando partidos, el murciano depende también de lo que haga Sinner en los torneos.

A pesar del escenario, el tenista español dejó claro que no vive obsesionado con el ranking. Su prioridad es otra: recuperar sensaciones y volver a su mejor versión sobre la arcilla, superficie donde suele marcar diferencia.

Ahora mismo, el número uno no es algo que me preocupe en exceso”, aseguró, dejando ver que su enfoque está en competir al máximo nivel.

Con una temporada exigente y rivales en gran momento, la pelea por el liderato del ranking promete ser una de las más intensas del año. Alcaraz lo sabe: puede perder la cima, pero también tiene todo para recuperarla.