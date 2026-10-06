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Alcaraz revalida el trono: campeón en Tokio

Alcaraz revalida el trono: campeón en Tokio

Por: Arturo López

Carlos Alcaraz revalida el trono: campeón en el Abierto de Tokio
Carlos Alcaraz revalida el trono: campeón en el Abierto de TokioReuters

Carlos Alcaraz consiguió su tercer título de la temporada 2026 ocho meses después, al vencer al checo Jiri Lehecka por 7-6(4) y 6-4) en la final del ATP 500 de Tokio. El español volvió a levantar un trofeo tras las coronas del Abierto de Australia y el Abierto de Qatar, después de regresar de la baja más amplia de su carrera, una lesión en la muñeca.

“Estoy muy contento por volver a levantar un trofeo. Ha pasado un tiempo y es todavía más especial por conseguirlo después de mi lesión y mi regreso. Significa mucho para mí”, destacó el murciano de 23 años.

Ocho meses después, Carlos Alcaraz volvió a ser campeón en 2026
Ocho meses después, Carlos Alcaraz volvió a ser campeón en 2026Reuters

  • Alcaraz deja su registro en 2026 con: 35-4.

El tenista español se sobrepuso a un inicio adverso tras encajar un “break” tempranero y verse 2-0 abajo en el primer set, reaccionó a tiempo para igualar la pizarra 6-6 hasta llegar al “tie break”. En la muerte súbita se situó 5-4 gracias a una “dejadita” que le desató una sonrisa, antes de disponer dos bolas de set con 6-4 y amarrar el parcial tras un tiro a la red de Lehecka.

Carlos Alcaraz tuvo un triunfo con sabor personal
Carlos Alcaraz tuvo un triunfo con sabor personalReuters

Para el segundo set, Carlos Alcaraz tomó el control, rompió el servicio para ponerse 4-3 por delante antes de sellar la victoria al forzar un error en el punto de partido.

“Obviamente, muchos pensamientos negativos te vienen a la mente. No sabes si vas a regresar sano, si vas a volver a tener el nivel que tenías, si vas a golpear la pelota sin sentir dolor. Muchos pensamientos me venían a la mente, pero intentaba apartarlos de mi cabeza”, dijo.

El Ariake Colosseum despidió a Alcaraz entre aplausos tras su gesta.

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