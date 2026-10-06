Alcaraz revalida el trono: campeón en Tokio

Carlos Alcaraz consiguió su tercer título de la temporada 2026 ocho meses después, al vencer al checo Jiri Lehecka por 7-6(4) y 6-4) en la final del ATP 500 de Tokio. El español volvió a levantar un trofeo tras las coronas del Abierto de Australia y el Abierto de Qatar, después de regresar de la baja más amplia de su carrera, una lesión en la muñeca.

“Estoy muy contento por volver a levantar un trofeo. Ha pasado un tiempo y es todavía más especial por conseguirlo después de mi lesión y mi regreso. Significa mucho para mí”, destacó el murciano de 23 años.

Ocho meses después, Carlos Alcaraz volvió a ser campeón en 2026 Reuters

Alcaraz deja su registro en 2026 con: 35-4.

El tenista español se sobrepuso a un inicio adverso tras encajar un “break” tempranero y verse 2-0 abajo en el primer set, reaccionó a tiempo para igualar la pizarra 6-6 hasta llegar al “tie break”. En la muerte súbita se situó 5-4 gracias a una “dejadita” que le desató una sonrisa, antes de disponer dos bolas de set con 6-4 y amarrar el parcial tras un tiro a la red de Lehecka.

Carlos Alcaraz tuvo un triunfo con sabor personal Reuters

Para el segundo set, Carlos Alcaraz tomó el control, rompió el servicio para ponerse 4-3 por delante antes de sellar la victoria al forzar un error en el punto de partido.

“Obviamente, muchos pensamientos negativos te vienen a la mente. No sabes si vas a regresar sano, si vas a volver a tener el nivel que tenías, si vas a golpear la pelota sin sentir dolor. Muchos pensamientos me venían a la mente, pero intentaba apartarlos de mi cabeza”, dijo.

El Ariake Colosseum despidió a Alcaraz entre aplausos tras su gesta.