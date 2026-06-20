¡De no creerse! Harry Maguire aparece en Nueva York vendiendo estampas del Mundial 2026

El defensor inglés Harry Maguire volvió a convertirse en tema de conversación durante el Mundial 2026, aunque esta vez lejos de las canchas. Tras quedar fuera de la convocatoria de Inglaterra para la Copa del Mundo, el futbolista fue captado atendiendo un puesto de venta de estampas y sobres del álbum oficial del torneo en las calles de Nueva York.

La inesperada imagen sorprendió a decenas de aficionados que acudían al lugar para adquirir estampas del álbum del Mundial 2026. Mientras algunos tardaron en reconocer al jugador inglés, otros aprovecharon la oportunidad para tomarse fotografías, grabar videos y compartir el momento en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.

Una campaña viral que desató la locura de los coleccionistas

La escena generó múltiples reacciones debido al contraste entre la ausencia de Harry Maguire en la lista de Inglaterra y su participación en una actividad estrechamente ligada a la máxima fiesta del futbol. Para muchos aficionados, fue una de las postales más inesperadas y curiosas que ha dejado el torneo.

Aunque no hubo una explicación oficial inmediata, diversos reportes señalaron que la aparición del defensor habría formado parte de una campaña promocional relacionada con el Mundial 2026 y el tradicional álbum de estampas, uno de los productos más populares entre los seguidores del futbol en cada Copa del Mundo.

Más allá de las bromas que surgieron por su ausencia en la selección inglesa, la participación de Maguire evidenció el impacto cultural que sigue teniendo el coleccionismo de estampas mundialistas. Su aparición en Nueva York se convirtió en una de las imágenes más comentadas del torneo y demostró que, incluso sin disputar la competencia, continúa siendo una figura reconocida entre los aficionados.