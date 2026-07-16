Santi Gimenez muestra en un album de Instagram la intimidad de la Selección Mexicana en el Mundial

El delantero del AC Milan, Santiago Gimenez, transformó los 46 días de concentración que vivió con la Selección Mexicana en su primera experiencia mundialista en un revelador álbum de recuerdos en su cuenta oficial de Instagram. A través de un recorrido fotográfico, el atacante compartió con sus seguidores momentos de estricta intimidad en el vestidor del 'Tri', el cual quedó fuera de la Copa del Mundo en la ronda de cuartos de final tras caer ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

El atacante del conjunto 'rossonero' superó una dura racha para disputar este torneo, luego de haber sido marginado por Gerardo 'Tata' Martino en el último corte para Qatar 2022 y de sufrir una grave lesión de tobillo a finales de 2025 en la Serie A de Italia. Pese a llegar con pocos minutos, el director técnico Javier Aguirre lo incluyó en la lista definitiva de 26 jugadores, iniciando su concentración el pasado 20 de mayo.

¿Qué fotos compartió Santiago Gimenez en su Instagram sobre el Mundial?

La secuencia de imágenes y videos publicada por el "Bebote" detalla el búnker del equipo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), sitio donde la Selección Mexicana concentró durante su aventura mundialista al disputar todos sus compromisos en territorio nacional (cuatro juegos en la Ciudad de México y uno en el Estadio Guadalajara).

Las principales revelaciones del álbum digital de 'Santi' incluyen:

Convivencia interna: Traslados en el autobús oficial junto a referentes de la plantilla como Edson Álvarez.

Traslados en el autobús oficial junto a referentes de la plantilla como Edson Álvarez. Momentos de ocio: Competiciones de videojuegos, retas de billar y dinámicas completando el tradicional álbum de estampas Panini.

Competiciones de videojuegos, retas de billar y dinámicas completando el tradicional álbum de estampas Panini. Fisioterapia y salud: Sesiones de recuperación muscular dentro de saunas, albercas de hidroterapia y cámaras criogénicas.

Sesiones de recuperación muscular dentro de saunas, albercas de hidroterapia y cámaras criogénicas. Charlas técnicas: Fotografías grupales tomadas antes y después de las reuniones de estrategia con el cuerpo técnico de Javier Aguirre.

Fotografías grupales tomadas antes y después de las reuniones de estrategia con el cuerpo técnico de Javier Aguirre. La novatada a Mateo Chávez: El recorrido visual cierra con un curioso video donde el nuevo futbolista del Atlas, Jorge Sánchez, grita "¡el veinte!", detonando que la plantilla se abalance sobre el juvenil Mateo Chávez para quitarle la ropa como parte de una broma interna.

¿Cuántos minutos jugó Santiago Gimenez en el Mundial 2026?

Bajo la gestión del 'Vasco' Aguirre, el delantero del AC Milan desempeñó un rol de revulsivo ofensivo. Santiago Gimenez vio actividad en cuatro partidos de la Copa del Mundo, ingresando de cambio desde el banquillo ante los siguientes rivales:

Selección de Corea del Sur

Selección de Chequia (República Checa)

Selección de Ecuador (dieciseisavos de final)

Selección de Inglaterra (octavos de final)

En total, el canterano de Cruz Azul acumuló 86 minutos sobre el terreno de juego durante la justa mundialista, consolidando su debut oficial en el torneo de la FIFA tras el proceso de recuperación de su tobillo izquierdo.