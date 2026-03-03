Le lanzan reto a Alana Flores: "Peleamos en el peso que quieras y los rounds que quieras"

Flor Vigna, es un fenómeno de la cultura pop argentina que ha desafiado cada etiqueta que se le ha impuesto. De niña, durmiendo con su familia en el negocio familiar, forjó un carácter que hoy se ve reflejado en el escenario y, más recientemente, arriba del ring. Flor Vigna suena como posible rival de Alana Flores en Supernova tras la cancelación de Samadhi Zendejas.

El ascenso a la fama de Flor Vigna fue meteórico, impulsado por una garra innegable que la hizo tricampeona del reality show Combate y bicampeona del icónico Bailando por un sueño. Esta disciplina la catapultó de la danza a la actuación, consolidando su rostro en telenovelas y obras de teatro.

Vigna publicó un video en sus redes sociales lanzándole un mensaje directo a Alana, a la que le dejó el guante.

Che, Alana, te escuché decir que hay mucha gente valiente para hablar, pero poca gente valiente para demostrar con acciones. Así que si sos valiente de verdad, te invito a subirte al ring conmigo. Sé que sos invicta, pero también creo que te puedo ganar”.

La argentina fue más allá, deseosa de asumir el reto que supone enfrentar a la regiomontana para ofrecer un buen espectáculo a los miles de seguidores que tienen ambas influencers.

También escuché lo que dicen de tus peleas, que están todas arregladas, que pedís condiciones rarísimas a tu favor… pero no te voy a juzgar. Vengo a poner lo mejor de mí y no voy a poner ninguna excusa: peleamos en el peso que quieras, con los guantes que quieras y los rounds que quieras, todo lo que quieras.”

En el fondo te admiro y no me gustaría enterarme que sos una vende humo y que todo lo que dicen es verdad… así que, ¿qué decís? ¿Te animás a subirte al ring conmigo?”

¿Quién es Flor Vigna?

2024 marcó un nuevo y sorprendente capítulo en la historia de Flor Vigna cuando decidió incursionar en el boxeo de celebridades. Así, se entregó al entrenamiento bajo la mirada escéptica de algunos, pero con la convicción de una verdadera deportista.

Vigna, agradecida con todos los que la han apoyado. Especial

En el evento Párense de Manos, Flor Vigna demostró que el talento puede combinarse con la potencia del golpe. Su debut se saldó con una victoria por nocaut técnico en el segundo asalto frente a la colombiana Manuela. Lejos de ser un golpe de suerte, ese triunfo fue seguido por una nueva victoria en la tercera edición del evento, en el que se consagró bicampeona al imponerse sobre Mica Viciconte.

De esta manera, la influencer y también cantante argentina presume un invicto en el circuito de celebridades, un logro que resuena con la tradición de grandes boxeadoras latinoamericanas, cuya fortaleza y disciplina han cimentado el nombre de regiones como Monterrey en la historia del boxeo. Flor Vigna es la personificación de la disciplina que convierte un hobby en un récord. Y sí: la vida tiene un lindo premio para quien se la rebusca con garra y corazón, como los grandes peleadores de la historia que jamás se rindieron a perseguir sus metas.