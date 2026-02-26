Maracanazo: Exfiguras de Liga MX ganan la Recopa Sudamericana con Lanús

Bajo un diluvio que parecía presagiar una tragedia deportiva para el gigante brasileño, el Club Atlético Lanús escribió la página más dorada de su historia internacional. Con una resistencia heroica y el colmillo de futbolistas con pasado en la Liga MX, el conjunto argentino derrotó 3-2 a Flamengo en el tiempo extra para conquistar, por primera vez, la Recopa Sudamericana.

El paraguayo José María Canale, exdefensor del Querétaro, se vistió de prócer al conectar un cabezazo fulminante en el minuto 118, rompiendo el empate que parecía llevar la definición a los penales. Poco después, en el 120+2, Dylan Aquino selló la obra ante un Maracaná que pasó del rugido al silencio sepulcral.

"Jugaba de niño en la PlayStation y decía: ¡un día voy a hacer un gol en el Maracaná!", festejó Canale, cuya jerarquía en el área fue fundamental para frenar a la nómina más costosa del continente. "No nos achicamos ante nadie".

Jose María Canale con pasado en el Querétaro anotó para Lanús. AFP

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, que ya aventajaba en el global tras el 1-0 de la ida, supo capitalizar los nervios del "Mengão". Al minuto 29, Rodrigo Castillo aprovechó un error grosero en la salida entre el arquero Agustín Rossi y Ayrton Lucas para marcar desde 40 metros con el arco desprotegido.

Flamengo, herido en su orgullo, remontó momentáneamente con penales ejecutados por el uruguayo Giorgian de Arrascaeta al 37 y Jorginho al 85, forzando la prórroga. Sin embargo, la estructura defensiva de Lanús, liderada por el eterno Carlos "Cali" Izquierdoz, referente histórico de Santos Laguna y apuntalada por el desequilibrio de Eduardo 'Toto' Salvio, resistió los embates de figuras como Lucas Paquetá y Pedro.

La victoria de Lanús corta una racha de dominio brasileño en el certamen y devuelve el trofeo a Argentina tras el éxito de Racing Club en 2024. Para los exjugadores de la Liga MX involucrados, el título representa la validación de su vigencia en el alto rendimiento sudamericano, demostrando que el oficio aprendido en México fue clave para domar la presión de los 64,000 espectadores en Río de Janeiro.

Con este resultado, Lanús se une a la selecta lista de campeones de la Recopa, mientras que el proyecto de Filipe Luís en Flamengo queda bajo la lupa tras fallar en casa ante un rival que, con apenas el 23 por ciento de posesión, dio un auténtico curso de efectividad y garra.