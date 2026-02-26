Guerra empresarial por Warner Bros: Netflix cede ante Paramount

La guerra empresarial por el control de Warner Bros. dio un giro. Tras analizar las ofertas en juego, la junta directiva de Warner Bros. Discovery concluyó que la más reciente propuesta presentada por Paramount Skydance supera, en términos financieros, al acuerdo previamente pactado con Netflix.

La oferta de Paramount contempla un pago en efectivo de 31 dólares por acción, además de un incentivo acumulativo trimestral posterior a septiembre de 2026. A esto se suma un elemento clave, con una tarifa de terminación regulatoria por 7 mil millones de dólares en caso de que la operación no reciba luz verde por parte de las autoridades. Paramount también asumiría el costo de ruptura que Warner tendría que pagar a Netflix para cancelar su acuerdo vigente.

Con estos términos sobre la mesa, la balanza se inclinó. La decisión fue tomada luego de consultas con asesores financieros y legales, en un proceso descrito como exhaustivo.

Netflix se retira

En un comunicado conjunto, los co-CEOs de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, dejaron clara la postura de la empresa con una disciplina financiera ante todo.

Aunque defendieron que la fusión con Warner Bros. Discovery habría generado valor para los accionistas y ofrecido un camino regulatorio claro, subrayaron que igualar la cifra de Paramount ya no resultaba financieramente viable.

Warner Bros. Discovery REUTERS

Netflix fue enfático, pues la operación era estratégica al precio correcto, pero no imprescindible a cualquier costo. La compañía agradeció públicamente al CEO de Warner, David Zaslav, y a su equipo directivo por llevar adelante un proceso “justo y riguroso”.

Wall Street reacciona: suben Netflix y Paramount

El mercado no tardó en responder. Las acciones de Netflix se dispararon más de 9% en operaciones posteriores al cierre tras conocerse que la empresa no elevaría su oferta. Los inversionistas interpretaron la decisión como una señal de prudencia financiera.

Por su parte, los títulos de Paramount extendieron su racha positiva, sumando alrededor de 5% adicional tras haber cerrado previamente con una ganancia cercana al 10%. En contraste, las acciones de Warner Bros. Discovery registraron una ligera caída de 2%.

Paramount REUTERS

El mensaje de los mercados fue claro y, es que los inversionistas premiaron la disciplina de Netflix y la agresividad estratégica de Paramount.

El respaldo financiero detrás de Paramount

Uno de los puntos que fortalecen la oferta de Paramount Skydance es su estructura de respaldo financiero. El empresario Larry J. Ellison y un fideicomiso asociado están comprometidos a aportar capital adicional si fuera necesario para cumplir con los requisitos de solvencia exigidos por los bancos prestamistas.

Además, la propuesta incluye condiciones específicas que limitan el impacto de ciertos segmentos de negocio en la evaluación de un “efecto adverso material”, lo que reduce riesgos contractuales para Paramount.

Parmount REUTERS

Este blindaje financiero fue determinante para que Warner considerara la propuesta como superior bajo los términos de su acuerdo vigente.

Netflix apuesta por crecimiento orgánico

Lejos de mostrar debilidad, Netflix reafirmó la solidez de su modelo de negocio. La empresa aseguró que su crecimiento continúa impulsado por su catálogo global y su servicio de streaming, y anunció que invertirá alrededor de 20 mil millones de dólares este año en producción de películas y series.

Dado Ruvic

Asimismo, retomará su programa de recompra de acciones, una señal directa al mercado de que confía en su flujo de efectivo y perspectivas de expansión.

Para Netflix, la prioridad es fortalecer su oferta propia, ampliar su alcance internacional y seguir consolidando su liderazgo en el streaming, sin comprometer su disciplina financiera.

