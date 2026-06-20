Aitana Bonmatí, enamorada de ‘La Chona’ en festejo de México

Aitana Bonmatí, histórica jugadora de España, se unió a las celebraciones de los aficionados mexicanos en Paseo de la Reforma, después del triunfo sobre Corea del Sur en el Mundial 2026. La campeona del mundo indicó que el Ángel de la Independencia le gusta y señaló lo que le dejó ‘La Chona’.

Aitana Bonmatí afirmó que intentó bailar 'La Chona' Reuters

“El Ángel me gusta, brutal, ‘La Chona’, he descubierto una nueva canción, me la voy a poner en… había un DJ que se trajo su altavoz en casa y todo mundo empezó a bailar alrededor”, reveló Aitana Bonmatí en diálogo con la televisora con la que trabaja durante el Mundial.

Cuestionada sobre si bailó ‘La Chona’, mencionó que intentó hacerlo. “Buenísimo, intenté he de practicar”.

A Aitana Bonmatí también se le vio ondeando la bandera de México entre diversos aficionados del Tricolor. Asimismo, ella compartió diversos momentos del festejo en el Paseo de la Reforma.

Entre los títulos que ostenta Aitana Bonmatí se encuentran 4 Champions League, 7 Ligas, 7 Copas de la Reina, 5 Supercopas de España, 1 Mundial, 2 Nations League, entre otros.

México cerrará la Fase de Grupos ante Chequia el próximo miércoles 24 de junio, duelo que se jugará a las 19:00 horas en el Estadio CDMX.