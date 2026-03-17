¡Ah caray! El premio será pasar la noche con Hugo Sánchez en el Estadio Azteca

Lo nunca antes visto. El Estadio Azteca abrirá sus puertas para que los aficionados que sean designados como ganadores pasen una noche con Hugo Sánchez en el recinto que se convertirá en tres veces mundialista a partir del próximo jueves 11 de junio.

Con Hugo Sánchez como protagonista, Airbnb lanzó una dinámica en donde los aficionados que resulten ganadores tendrán la oportunidad de disfrutar de los palcos, mismos que serán adaptados como suites de lujo con vista a la cancha.

Reaccionando ante esta posibilidad nunca antes vista, Hugo Sánchez aseguró que cuando le plantearon la oportunidad, confirmó su presencia sin dudar un solo instante, siendo protagonista de un nuevo hecho histórico en el Coloso de Santa Úrsula:

“Es una experiencia única y diferente. Esto no se había visto nunca, es único. Ojalá que la gente aproveche esta gran oportunidad. Cuando me invitaron a esta aventura inmediatamente dije que sí por supuesto”.

La experiencia en el Estadio Azteca se podrá vivir el próximo domingo 5 de abril. Cortesía

Será el próximo domingo 5 de abril cuando los seguidores seleccionados tengan la oportunidad de vivir algo que ni siquiera Hugo Sánchez logró atestiguar en su etapa como futbolista:

“Es algo nuevo, algo diferente e imaginar la impresión que le va a dar a los huéspedes que tengan la fortuna (…) ni yo he vivido una experiencia que van a vivir ellos. No he tenido la oportunidad de pernoctar en el Estadio Azteca ni en ningún estadio del mundo”.

Para participar en esta experiencia, los interesados deberán registrarse en airbnb.mx/hugol, teniendo como día límite el lunes 23 de marzo hasta las 11:00 horas tiempo del Centro de la Ciudad de México; además, obtendrán como premio un boleto para el partido inaugural del Mundial 2026, mismo que México y Sudáfrica disputarán en el Estadio Azteca el próximo jueves 11 de junio.

BFG