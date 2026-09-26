Atlético Nacional revela mural en memoria de las víctimas de Chapecoense

A diez años del accidente aéreo que sufrió el Chapecoense antes de disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional, el conjunto colombiano reveló un mural en sus instalaciones para recordar a los jugadores y demás integrantes del equipo brasileño que fallecieron en la tragedia.

La obra muestra a futbolistas de Atlético Nacional y Chapecoense abrazados, como representación de la relación que ambos clubes mantienen desde el accidente. El mural incluye las palabras “Hermandad” y “Por siempre Chape” en cada uno de sus lados.

Durante el acto estuvieron presentes Alex Passos, presidente del Chapecoense, y el exfutbolista Hélio Neto, uno de los seis sobrevivientes de la tragedia. En representación del club brasileño, ambos recibieron una placa conmemorativa como parte del homenaje.

Atlético Nacional y Chapecoense jugarán un amistoso

Como parte de los actos relacionados con el décimo aniversario, Atlético Nacional y Chapecoense disputarán un partido amistoso el próximo sábado 26 de septiembre. El encuentro se realizará en Medellín, en la víspera del aniversario de la tragedia que marcó al futbol mundial.

El duelo tendrá como escenario el Estadio Atanasio Girardot, inmueble donde originalmente estaba programado el partido por el título del torneo de la Conmebol antes del accidente aéreo.

La tragedia del Chapecoense marcó al futbol mundial. REUTERS

El accidente aéreo que marcó a ambos clubes

El 28 de noviembre de 2016, jugadores, directivos, integrantes del cuerpo técnico, periodistas deportivos y miembros de la tripulación viajaban en el vuelo LaMia 2933 desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, hacia el Aeropuerto Internacional de Medellín.

La aeronave se estrelló en Cerro Gordo, cerca de Medellín. Los reportes posteriores señalaron que el accidente ocurrió debido a la falta de combustible para completar el trayecto hasta su destino.

De las 77 personas que viajaban en el avión, seis sobrevivieron: los futbolistas Alan Ruschel, Hélio Neto y Jackson Follmann; el periodista Rafael Henze; además de Ximena Suárez y Erwin Tumiri, integrantes de la tripulación.

Helio Neto fue uno de los sobrevivientes. AFP

Después del accidente, Atlético Nacional solicitó a la Conmebol que entregara a Chapecoense el título de la Copa Sudamericana como homenaje a las víctimas. El organismo sudamericano atendió el gesto y otorgó al conjunto colombiano el reconocimiento “Centenario Conmebol al Fair Play”.

Desde entonces, las instituciones han mantenido una relación marcada por distintos homenajes. A diez años de la tragedia, el mural y el partido amistoso forman parte de los actos que ambos clubes realizarán alrededor de la fecha del accidente.